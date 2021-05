Wiosenna odsłona Festiwalu Jazz Jantar 2021 | 13-16 maja 2021

24. Festiwal Jazz Jantar w gdańskim Klubie Żak odbędzie się w trzech odsłonach: wiosennej (polskiej) oraz letniej (lipiec) i jesiennej (październik/listopad) - obie międzynarodowe. Koncerty polskich zespołów miały być w marcu, będą w maju, w dniach 13 - 16.05.2021.

Cztery dni koncertowe pozwolą na prezentację najciekawszych wykonawców na polskiej scenie jazzowej. Będą premiery i będzie okazja usłyszeć na żywo muzykę z albumów, które powstały w 2020 roku.

Festiwal otworzy koncert pianisty Dominika Wani, który zagra materiał ze swojego albumu „Lonely Shadows” nagranego dla wytwórni ECM. Programy festiwali jazzowych z sezonu 2020/2021 pokazały, że jest to w zasadzie pozycja obowiązkowa na każdym szanującym się festiwalu, „must have” organizatorów. „Lonely Shadows” to pierwszy solowy album w ECM nagrany przez Dominika Wanię, muzyka o uderzającej oryginalności. Wrażliwość pianisty na wydobycie dźwięku, jego barwę i fakturę, wywodzi się z jego klasycznego wykształcenia, ale cechuje go także niesamowity instynkt improwizatorski, skupiający się na szczególe muzyki budowanej tu i teraz, z immanentnym wyczuciem struktury (rmfclassic.pl).

Premiery

Pierwszego dnia Festiwalu wystąpi także trio znane już gdańskiej festiwalowej publiczności: Anna Gadt, Zbigniew Chojnacki, Krzysztof Gradziuk. Zagrają nowy materiał „Renaissance Gesualdo”, inspirowany i bezpośrednio nawiązujący do twórczości Carlo Gesualdo da Venosy, włoskiego kompozytora epoki renesansu, postaci nietuzinkowej i kontrowersyjnej, do którego twórczości odwoływali się m.in.: Monteverdi i Jan Sebastian Bach.

Trójmiejską scenę będzie reprezentował duet wibrafonisty Dominika Bukowskiego i pianisty Dominika Kisiela, którzy zapowiadają koncerty jako otwartą sesję improwizowaną. Jak sami mówią, inspirują się nawzajem i szukają nowych wspólnych przestrzeni muzycznych.

Warszawskie trio Pokusa premierowo zagra muzykę z trzeciej płyty o tytule „D.W.A.”, obiecując, że zachowa swój rozpoznawalny, surowy styl. Mimo silnej pokusy sięgnięcia po cały arsenał dodatkowego instrumentarium, gadżetów i dodatków (od samplerów po dywany efektów) trio pozostało przy swojej naturalnej prostej konstrukcji i opiera się na trzech filarach: perkusja, bas, saksofon.

Ostatnia premiera koncertowa to „Non-Simultaneous Double Squeeze” przygotowana przez pianistę Mateusza Gawędę i perkusistę Łukasza Stworzewicza. Adam Baruch: Muzyka na tym albumie jest (dla mnie) reakcją na przytłaczający hałas, w którym wszyscy toniemy, tworzony przez globalne media (zarówno korporacyjne jak i społeczne). Kameralna formuła duetu, która staje się drogą ucieczki dla wielu przedstawicieli młodego pokolenia polskich twórców muzyki, oraz intymność i nieodłączny minimalizm takiej muzyki są wyrazem protestu przeciwko temu nieznośnemu zgiełkowi, który nas nieuchronnie otacza (adambaruch.com).

Nowości z 2020 roku

Ponadto publiczność Festiwalu usłyszy i zobaczy Diomede Feat. Hubert Zemler z programem z albumu „Przyśpiewki”, o którym Bartek Chaciński pisał: przetwarzany temat ludowy się pojawia – choćby w finale płyty w partiach saksofonu, to podany jest na tacy nowocześnie brzmiącej muzyki, która nie boi się powtarzalności, a nawet prostoty, gra barwą, fakturą i dynamiką. Poza tym – żadnych łzawych powrotów, wierzb rosochatych ani pól rzepaku. Przeciwnie. Już promujące album Leje jest Polish jazzem w wersji nowoczesnej, rymującym się nie z twórczością Namysłowskiego, tylko z ostatnim albumem Kuby Więcka. I podobnie przebojowym. Granym z pianistyczną energią i nerwem charakterystycznym bardziej dla Maseckiego niż Możdżera (Polifonia.blog.polityka.pl).

Muzycy tworzący Przemysław Chmiel Quartet pojawią się w Żaku pierwszy raz. Zagrają materiał z albumu „Witchcraft”. O płycie Jędrzej Janicki w jazzpress.pl pisał, że to bardzo mocny debiut. Zachwyca zdolność muzyków do „żonglowania” jazzowymi estetykami. Być może w toku rozwoju artystycznej ścieżki warto te rozproszone inspiracje zsyntetyzować w indywidualne wyraziste brzmienie, jednak nie marudźmy ponad miarę. „Witchcraft” to bardzo ciekawa płyta, zwłaszcza dla tych, którzy lubią być w nienachalny sposób zaskakiwani.

RGG wszystkie swoje ważniejsze projekty zawsze prezentowało przed gdańską publicznością w Klubie Żak. Znamy się od wielu lat, cały czas się zaskakujemy, inspirujemy i wzajemnie napędzamy do działania. Jesteśmy niezależni i przepełnieni radością spontanicznego tworzenia, zapraszamy naszych słuchaczy do wspólnej przygody, której punktem wyjścia będzie... no właśnie, niczym nieskrępowana WOLNOŚĆ. Trio RGG gra już 20 lat i urodzinowy koncert odbędzie się w Klubie Żak.

PROGRAM FESTIWALU

24. Festiwal Jazz Jantar / wiosna

13.05.2021 / G.19.00

Dominik Wania Solo / All That Jazz

Dominik Wania - fortepian

Gadt, Chojnacki, Gradziuk / Renaissance Gesualdo / Avant Days / premiera

Zbigniew Chojnacki – akordeon, elektronika / Krzysztof Gradziuk – perkusja / Anna Gadt – głos

14.05.2021 / G.20.00

Przemysław Chmiel Quartet / Witchcraft / Młoda Polska

Przemysław Chmiel – saksofon / Mateusz Gramburg – fortepian / Piotr Narajowski – kontrabas / Michał Szeligowski - perkusja

RGG / XX-lecie / All That Jazz

Łukasz Ojdana – fortepian / Maciej Garbowski – kontrabas / Krzysztof Gradziuk - perkusja

15.05.2021 / G.20.00

Pokusa / D W A / Młoda Polska / premiera

Teo Olter – perkusja / Natan Kryszk – saksofon / Tymek Bryndal - bass

Dominik Bukowski, Dominik Kisiel Duo / Delta Scuti / Polska Scena Jazzowa / premiera

Dominik Bukowski – wibrafon / Dominik Kisiel - fortepian

16.05.2021 / G.19.00

Mateusz Gawęda, Łukasz Stworzewicz / Non-Simultaneous Double Squeeze /

Polska Scena Jazzowa / premiera

Mateusz Gawęda – fortepian, instrumenty klawiszowe / Łukasz Stworzewicz - perkusja

Diomede Feat. Hubert Zemler / Przyśpiewki / Polska Scena Jazzowa

Grzegorz Tarwid - fortepian, syntezatory / Tomasz Markanicz – saksofon / Hubert Zemler - perkusja

Więcej informacji o festiwalu na jazzjantar.pl.

e-bilety na transmisje koncertów (obejmują 2 koncerty danego dnia) – tylko w sklepie internetowym

15 zł – przedsprzedaż do g.20.00 na dzień przed koncertem

20 zł – sprzedaż kończy się godzinę przed pierwszym koncertem danego dnia



Transmisja koncertu live rozpocznie się na stronie online.klubzak.com.pl zgodnie z programem koncertów, koncerty danego potrwają około 3 godzin (2 koncerty + przerwa). Wydarzenie nie będzie rejestrowane i po zakończeniu transmisji nie będzie możliwości obejrzenia wydarzenia.