POLITYKA wyróżniona za strategię

Miło nam odnotować, że POLITYKA otrzymała wyróżnienie w raporcie „Wydawcy 2021” przygotowanym przez miesięcznik „Media Marketing Polska”. Jak podkreślono w raporcie, rynek prasowy „ma za sobą jeden z najtrudniejszych i najdziwniejszych okresów w ostatnim ćwierćwieczu”, głównie z powodu pandemii Covid-19, ale nie tylko. „Kryzys zawsze obnaża to, co słabe, ale jednocześnie pozwala zbudować coś nowego. Wygląda na to, że nasi wydawcy z tego skorzystali, reformując to, co można było zreformować, tnąc to, co wydawać się może niepotrzebne, a także inwestując w to, co nowe, przyszłościowe i atrakcyjne” – zauważono.