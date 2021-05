Copernicus Festiwal 2021 – WYOBRAŹNIA | 18-23 maja 2021

Copernicus Festival 2021 w tym roku odbywa się pod hasłem WYOBRAŹNIA. O różnych ujęciach wyobraźni mówić będą m.in: noblista, biofizyk Venki Ramakrishnan, kognitywista Joel Peterson, matematyczka Sabine Hossenfelder a także psycholog Edward Nęcka. Znamienici goście pomogą zgłębić tematykę wyobraźni między 18 a 23 maja w wirtualnej edycji Copernicus Festival.

Albert Einstein miał rację, gdy w jednym z wywiadów zauważył, że „wyobraźnia jest ważniejsza niż wiedza. Wiedza jest ograniczona. Wyobraźnia opasuje świat.” Ale czym tak naprawdę jest wyobraźnia? Skąd się wzięła? Jak to możliwe, że nasze niewielkie mózgi potrafią tak pomysłowo i skutecznie wykorzystywać to niezwykłe narzędzie? I wreszcie: czy wyobraźnia ma jakieś granice? A jeśli je ma - to co leży poza nimi? Zagadka wyobraźni utkana jest z wielkich pytań, a próba udzielenia odpowiedzi na nie - choćby tylko prowizorycznych - jest pięknym i pożytecznym ćwiczeniem wyobraźni…

W trakcie festiwalowych Śniadań Mistrzów o nauce i ścieżce do jej odkrywania opowiedzą Profesor Zofia Stasicka, jej córka Ilona Wybrańska oraz wnuczka Katarzyna Wybrańska, której przełomowe odkrycia rewolucjonizują medycynę. O roli mitu - w tym mitu sarmackiego - mówić będzie Profesor Andrzej Borowski, natomiast splot literatury i oniryzmu ujęty w surrealizmie przybliży Agnieszka Taborska. Zagadnienie roli wyobrażeniowych struktur i pojęć w fizyce podejmie Profesor Karole Życzkowski, z kolei znaczenie abstrakcyjnego przekazu w sztuce będzie tematem spotkania z malarką Tamarą Berdowską.

Pasmo Perceptio poświęcone jest w tym roku roli wyobraźni między innymi w szachach podczas gry i spotkaniu z GM Mateuszem Bartelem. Pułapki naszej wyobraźni i dążenie do pewnej wiedzy niekiedy idą w parze - o błędach poznawczych i teoriach spiskowych opowie Marcin Napiórkowski. Z kolei o eksperymentach myślowych takich jak „Mózg w naczyniu” czy „Kot Schroedingera” mówić będzie Profesore Adam Workowski. Niesamowite i niezwykłe twory naszych architektonicznych możliwości zostaną przedstawione przez Radosława Gajdę i Natalię Szcześniak z kanału Architecture is a Good Idea. Wyobraźnia to także tematyka gier i opartej o nie sztucznej inteligencji - o tym, co może sobie wyobrazić algorytm opowie Tomasz Majkowski.

Inventio, czyli pasmo w którym mierzymy się z nowymi technologiami poświęcone będzie wynalazkom i eksperymentom, które od lat rozpalają wyobraźnię fanów Science Fiction. W serii pięciu filmików Łukasz Lamża zaprezentuje magiczne technologie i próby wcielenia ich w życie. Na początek pod lupę zostaną wzięte maszyny latające takie jak wingsuity czy jetpacki, następnie podjęta zostanie tematyka niekończącej się, odnawialnej energii, a także wszelkie eksperymenty znikania - od elementów garderoby typu czapka niewidka po próby osiągnięcia niewidzialności materii w fizyce. W paśmie tym poruszone będą także próby ukonstytuowania telepatii i czytania w myślach, a na koniec rozważone zostanie zagadnienie, czy może powstać coś z niczego, przyglądając się wszelkim futurystycznym próbom indukowania materii.

Autorskie pasmo festiwalowe Profesor Dominiki Dudek pod tytułem „Rozmowy o Człowieku” zmierzy się z kondycją ludzkiej wyobraźni zarówno w kontekście literatury czy sztuki, jak i psychologii, muzyki czy tego, co przedstawiamy w filmach jako alternatywną rzeczywistość. Gośćmi Profesor Dudek będą: muzyk Artur Rojek, aktor Marek Kondrat, reżyserka Kinga Dębska, malarz Jacek Waltoś oraz pisarze Andrzej Stasiuk i Monika Sznajderman.

Dla młodszej publiczności wspólnie z Biurem Prasowym Uniwersytetu Jagiellońskiego przygotowano pasmo Mądrej Książki Roku, podczas którego najmłodsi przyjrzą się tytułowej wyobraźni, a także astronomii czy ekologii na podstawie książek popularnonaukowych dla dzieci i młodzieży. Podczas tego pasma zaprezentowane zostaną reklamowe kreacje licealistów, którzy stworzyli reklamę Mądrej Książki Roku, a także odbędzie się wirtualna gali rozdania nagród konkursu na najlepsze książki popularnonaukowe.

Dorośli i młodzież zainteresowani twórczością Stanisława Lema będą mogli zgłębić temat literatury Science-Fiction podczas specjalnego pasma Roku Lemowskiego, które przygotowano wraz z Krakowskim Biurem Festiwalowym. Jakie wizje Stanisława Lema się spełniły? Czy futurologia to nauka? Na te pytania odpowiedzieć postara się Michał Protasiuk podczas wirtualnego Kongresu Futurologicznego. O robotyce dnia codziennego opowie Anna Olszewska, z kolei Łukasz Kozak pochyli się nad esejem o ponad inteligentnej, zaawansowanej maszynie cyfrowej „Golem” z okazji wznowienia zbioru opowiadań o tym samym tytule. Przewodnikiem po epistemologii i filozofii Lema będzie Maciej Płaza, a o futurystycznych, antyutopijnych wizjach społeczeństwa opowie Piotr Paziński.

Dodatkowo, festiwalowi będzie towarzyszył Koncert Cracow Singers połączony z wizualizacjami Kuby Woynarowskiego oraz wystawy artystyczne realizowane we współpracy z Wydziałem Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

Goście Copernicus Festival 2021: Wyobraźnia

Wykłady Główne:

Venki Ramakrishnan - biochemik, Laureat Nagrody Nobla

Joel Pearson - kognitywista

Sabine Hossenfelder - matematyczka

Edward Nęcka - psycholog

Śniadania Mistrzów:

Andrzej Borowski - literaturoznawca

Tamara Berdowska - malarka

Zofia Stasicka, Iwona Wybrańska i Katarzyna Wybrańska - chemiczki

Agnieszka Taborska - pisarka

Karol Życzkowski - fizyk

Perceptio:

GM Mateusz Bartel - szachy “na ślepo”

Marcin Napiórkowski - o teoriach spiskowych

Adam Workowski - eksperymenty myślowe

Radosław Gajda i Natalia Szcześniak - architektura i wyobraźnia

Tomasz Majkowski - groznawca, badacz kultury

Inventio: Łukasz Lamża

Latać jak ptak - maszyny latające

Energia bez końca - tworzenie energii

Zniknąć bez śladu - niewidzialność

O czym myślisz? - telepatia i czytanie w myślach

Abrakadabra! - tworzenie materii

Lekcje Czytania we współpracy z Rokiem Lemowskim:

Michał Protasiuk - Kongres Futurologiczny. O przyszłości prognozowania przyszłości.

Anna Olszewska - Cyberiada. O robotyce dnia codziennego

Łukasz Kozak - Golem - wstęp do potworologii

Maciej Płaza - Solaris. Lemowska teoria poznania

Piotr Pazińśki - Eden. Antyutopia społeczna

Nauka Czytania we współpracy z Mądrą Książką Roku

Marta Trzeciak - Wyobraźnia a książki popularnonaukowe

Elżbieta Kuligowska - Kosmos w książkach popularnonaukowych dla dzieci i młodzieży

Stanisław Kistryn - Gala Mądrej Książki Roku 2020

Paulina Kramarz - Ekologia w książkach popularnonaukowych dla dzieci i młodzieży

Jak promować książki popularnonaukowe? - Pokaz filmów przygotowanych przez laureatów konkursu dla licealistów na reklamę Mądrej Książki Roku

Rozmowy o Człowieku - pasmo autorskie Profesor Dominiki Dudek:

Marek Kondrat - aktor

Artur Rojek - muzyk

Kinga Dębska - reżyserka

Andrzej Stasiuk i Monika Sznajderman - pisarze

Jacek Waltoś - malarz

Wirtualna edycja Copernicus Festival 2021 dostępna na www.youtube.com/CopernicusCenter oraz na https://www.facebook.com/copernicusfestival.