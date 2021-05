Czytelnicy wybrali w plebiscycie 20 ulubionych książek dla dzieci i młodzieży polskich autorów, które wydano od 2001 roku.

Fundacja „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom” ogłosiła wyniki Plebiscytu Złota Dwudziestka, zorganizowanego z okazji 20-lecia kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”.

Czytelnicy, oddając blisko 14 000 głosów, wybrali spośród 60 tytułów nominowanych do Plebiscytu przez Kapitułę Złotej Listy Fundacji 20 ulubionych książek dla dzieci i młodzieży pióra polskich autorów, które wydano od 2001 roku.

ZŁOTA DWUDZIESTKA książek na 20-lecie kampanii „Cała Polska czyta dzieciom” według liczby głosów:

1. Grzegorz Kasdepke – Detektyw Pozytywka

2. Andrzej Maleszka – Magiczne Drzewo. Czerwone krzesło

3. Wojciech Widłak – Pan Kuleczka

4. Piotr Socha – Pszczoły

5. Renata Piątkowska – Która to Malala?

6. Adam Wajrak – Wielka księga prawdziwych tropicieli

7. Paweł Beręsewicz, Wojciech Cesarz, Barbara Kosmowska, Andrzej Maleszka, Katarzyna Ryrych, Katarzyna Terechowicz – Gorzka czekolada i inne opowiadania o ważnych sprawach

8. Łukasz Wierzbicki – Dziadek i niedźwiadek

9. Roksana Jędrzejewska-Wróbel – Florka. Z pamiętnika ryjówki

10. Barbara Kosmowska – Pozłacana rybka

10. ex aequo Michał Rusinek – Wierszyki domowe

12. Grzegorz Kasdepke – Kacperiada. Opowiadania dla łobuzów i nie tylko

13. Olga Tokarczuk – Zgubiona dusza

14. Barbara Gawryluk – Dżok. Legenda o psiej wierności

15. Joanna Fabicka – Rutka

16. Barbara Kosmowska – Gwiazda z pierwszego piętra

17. Iwona Chmielewska – Pamiętnik Blumki

18. Joanna M. Chmielewska – Niebieska niedźwiedzica

18. ex aequo Tomasz Samojlik – Żubr Pompik. Tropy na śniegu

20. Marcin Kozioł – Tajemnica przeklętej harfy.

Spotkanie z ogłoszeniem wyników otworzył pierwszy spot kampanii pt.: Tato, czy ty umiesz czytać z 2001 roku, z przewrotnym humorem zachęcający nieprzekonanych jeszcze rodziców do czytania dzieciom. Z czasem błyskotliwy humor wielu reklam fundacji stał się jej znakiem rozpoznawczym, podobnie jak powszechnie dziś znane hasło: „Czytaj dziecku 20 minut dziennie. Codziennie!”.

Prezes Fundacji Irena Koźmińska, odnosząc się do 20 lat działań w ramach kampanii czytania, mówiła o jej początkach, zbudowanych głównie na entuzjazmie szybko rosnącego grona ludzi. Podkreślała, że czytanie dzieciom to najlepszy sposób wspierania ich rozwoju – „najlepszy, bo najprzyjemniejszy, poza tym najbardziej skuteczny – i najtańszy”.

Przywołując liczne projekty fundacji, przypomniała ideę i zasady Złotej Listy książek polecanych do czytania dzieciom, wspierającej kampanię czytania. „Na Złotej Liście znajdują się książki wybitne – mądre, rozwijające, piękne literacko” – podkreślała.

Zaprosiła też na wydarzenia nadchodzącego XX Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom, który odbędzie się w tym roku od 26 maja do 1 czerwca pod hasłem „Lubimy czytać polskich autorów”, a jego częścią będą spotkania z nagrodzonymi autorami plebiscytu.

„Już nigdy nie powiem, że nie lubię poniedziałków. Uwielbiam poniedziałki od tej pory!” – mówił szczęśliwy Grzegorz Kasdepke, którego książki znalazły się na 1 i 12 miejscu w głosowaniu. „W mojej domowej bibliotece książki dla dzieci są zmieszane z książkami dla dorosłych. Jeżeli chcemy, by nasze dzieciaki czytały Herberta, musimy najpierw nauczyć je czytać Chotomską czy Papuzińską” – mówił, nawiązując do widocznego w tle domowego księgozbioru.

Andrzej Maleszka, którego książka znalazła się na drugim miejscu plebiscytu, podkreślił, że: „Dzieciaki czasu bez pandemii pamiętają bardzo niewiele. Głównym zadaniem wszystkich, którzy tworzą dla dzieci, jest budowanie wyobraźni, otwieranie dziecka na świat, który będzie, albo na ten świat, którego nie widać z okien własnego domu. Ja myślę, że dobre książki, mam nadzieję, że wśród nich jest mój cykl powieściowy Magiczne drzewo, pomogły dzieciom znaleźć bramę do innego czasu. Pomogły wyobrazić sobie, że za chwilę będzie już inny czas, że ten czas nie jest końcem czegokolwiek, że dalej jest inny świat, cudowny, interesujący, który będzie dla nich światem po pandemii”.

Barbara Kosmowska, autorka dwóch powieści i trzech opowiadań z tomu „Gorzka czekolada”, które znalazły się w Złotej Dwudziestce, podkreślała, że „dzieli się sukcesem z osobami, które znalazły się w nominowanej sześćdziesiątce, a zabrakło ich w szczęśliwej dwudziestce”, których książki czyta, którymi się zachwyca i wie, że zachwycają się nimi też dzieci.

Zapraszamy do obejrzenia wypowiedzi innych laureatów i zapisu wydarzenia online

Plebiscytowi towarzyszył konkurs na recenzję ulubionej książki spośród 60 nominowanych przez Kapitułę Złotej Listy. Poziom recenzji był bardzo wysoki. Nagrodzonych zostało 19 prac - 9 otrzymało pierwszą nagrodę, na drugim i trzecim miejscu znalazło się po 5 recenzji.

Tu pełna informacja o wydarzeniu: https://calapolskaczytadzieciom.pl/dla-mediow/zlota-dwudziestka-ksiazek/

