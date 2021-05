Festiwal Słowa im. Jerzego Pilcha „Granatowe Góry” | 28-30 maja 2021

„Książek nie czyta się po to, aby je pamiętać. Książki czyta się po to, aby je zapominać, zapomina się je zaś po to, by móc znów je czytać. Biblioteka jest zbiorem snów zapomnianych, ale utrwalonych, jest szansą nieustannego powrotu, a każdy powrót może tu na powrót stać się pierwszym przyjściem” – napisał Jerzy Pilch w „Bezpowrotnie utraconej leworęczności”. Te słowa doskonale oddają ideę, która przyświeca organizatorom literackiego festiwalu „Granatowe Góry” w Wiśle, który rozpocznie się już 28 maja i potrwa do 30 maja 2021.

Nie wszystek umrę

Rok temu odszedł jeden z najlepszych współczesnych pisarzy Jerzy Pilch. Jego proza była inspiracją dla wielu twórców filmów czy sztuk teatralnych, jak choćby „Pod mocnym aniołem” z Robertem Więckiewiczem czy „Żółty szalik” z fenomenalnym Januszem Gajosem w roli głównej. Literatura Jerzego Pilcha pełna jest ironii, ale też czułości. Był świetnym krytykiem i obserwatorem rzeczywistości, W dużym stopniu ukształtowała go Wisła, a szczególnie jego protestancka rodzina. Zwłaszcza rozmowy z babką Czyżowa wywarły na nim ogromne piętno. W jednej z rozmów Pilch opowiadał o swoich relacjach z babką i powiedział, że „jej doświadczenie było takie, że nie wychodziła z kuchni, bo nawet nie z domu, a zmieniały się wokół niej państwa, systemy i języki. I ona, ciągle nie wychodząc z kuchni, mieszkała a to w Austrii, a to w Czechach, a to w Rzeszy, a to w Polsce”.

Wisła była bardzo ważnym miejscem nie tylko w biografii, ale i w twórczości autora sztuki „Narty Ojca Świętego”. Dlatego pojawił się pomysł, by właśnie tutaj stworzyć Festiwal Słowa im. Jerzego Pilcha Granatowe Góry. Odbędzie się on w ostatni weekend maja br. Od 28 do 30 maja Wisła stanie się miastem pełnym literatury. Pojawi się w niej ponad sześćdziesięciu pisarzy i pisarek, dzięki czemu stolica Beskidów ma szansę trafić na mapę największych festiwali literackich w Polsce.

- 29 maja mija pierwsza rocznica śmierci naszego wielkiego pisarza, Jerzego Pilcha. Chcemy uczcić jego pamięć, organizując w naszym mieście duży festiwal literacki. Granatowe Góry to miejscowość, która pojawiała się w twórczości Jerzego Pilcha i chyba nikt nie ma wątpliwości, że jej pierwowzorem była właśnie Wisła. Mamy nadzieję, że najlepsza polska literatura na stałe zagości w naszym mieście – mówi Tomasz Bujok, burmistrz Wisły.

Trzy dni pełne literatury i sztuki

Przez trzy dni Wisła zdominowana zostanie przez spotkania autorskie, debaty, warsztaty

i przedstawienia teatralne. Wśród zaproszonych gości pojawią się m.in. Szczepan Twardoch, Anna Dziewit-Meller, Jerzy Kronhold, Wojciech Jagielski, Justyna Sobolewska, a także Michał Rusinek

i Ryszard Koziołek.

- Chcemy, żeby festiwal Granatowe Góry zaproponował widzom możliwie pełną refleksję o świecie. Będziemy rozmawiali o prozie i życiu Jerzego Pilcha, ale także o poezji, opisywaniu świata, odpowiedzialności za słowo. Przez trzy dni w Wiśle odbywały się będą zarówno spotkania literackie na różnych scenach jak i spacery czy warsztaty. Nie zabraknie też strefy ekologicznej i strefy literatury dziecięcej – mówi Andrzej Drobik, koordynator ds. programu i organizacji festiwalu.

Program festiwalu zapowiada się niezwykle bogato. Specjalnie na tę okazję powstaje sztuka teatralna pt. „Pamięć głębinowa”. Pojawi się także Teatr Improwizowany Klancyk.

Wspólnie poszukajmy odpowiedzi

- Jerzy Pilch był mistrzem słowa, ironicznym i czułym obserwatorem rzeczywistości. Misją Festiwalu Słowa Granatowe Góry jest, żeby zachować to, co najlepsze w twórczości Pilcha. I wciąż na nowo zadawać pytania, na które on także szukał odpowiedzi – mówi Agata Romaniuk, koordynatorka ds. programu i organizacji festiwalu.

W skład Rady Programowej festiwalu wchodzą: Ryszard Koziołek (przewodniczący), Tomasz Bujok, Magdalena Bielska, Anna Dziewit-Meller, Paweł Goźliński, Bronisław Maj i Andrzej Drobik (sekretarz). Festiwal zostanie zorganizowany dzięki środkom Miasta Wisła przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Partnerami festiwalu są m.in. Uniwersytet Śląski i Biblioteka Śląska w Katowicach. Organizatorem festiwalu jest Wiślańskie Centrum Kultury.

- Ten festiwal jest dla nas niezwykłym wyzwaniem, m.in. logistycznym. Zaprosiliśmy do Wisły kilkudziesięciu artystów. Cieszymy się, że udało się doprowadzić do realizacji tego wydarzenia, bo wierzymy, że będzie ono niezwykle ważne i oczekiwane przede wszystkim przez mieszkańców Wisły. Myślę, że festiwal ma olbrzymi potencjał, aby stać się jedną z najważniejszych imprez literackich w całej Polsce. Budujące jest to, że w organizację festiwalu włączają się partnerzy z Wisły. Bez ich pomocy takiej imprezy nie udałoby się zrealizować – mówi Katarzyna Czyż-Kaźmierczak, dyrektor Wiślańskiego Centrum Kultury.

Więcej informacji i pełen program Festiwalu na stronie: www.granatowegory.pl.