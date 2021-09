Omnibus Wakacyjny 2021

Omnibus jest już z nami od dekady. Od 23 czerwca, jak co roku, zapraszamy do letniego rozwiązywania łamigłówek o różnym stopniu trudności.

Wakacje to czas do do odpoczynku i do namysłu. Czytelnicy będą się mogli sprawdzić w zadaniach logicznych, liczbowych, słownych oraz w quizach, wymagających odpowiedniej wiedzy.

Autorem wszystkich zadań jest Marek Penszko, prowadzący m.in. łamiblog na polityka.pl, który twierdzi, że nie ma trudnych zadań, tylko czasem brakuje pomysłu, spostrzegawczości lub cierpliwości. I życzy Państwu braku… wszystkich tych braków.

Jesteśmy przekonani, że każdy znajdzie coś dla siebie, bo podział na tych, którzy lubią zagadki i tych, którzy ich nie lubią – nie istnieje.

Tegoroczne wydanie liczy 48 stron, można je nabyć na sklep.polityka.pl oraz w salonach prasowych w cenie 9,99 zł.