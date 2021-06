31. Festiwal Malta | 18-29 czerwca 2021

Festiwal Malta między 18 a 29 czerwca zmieni Poznań w plenerową scenę zasilaną energią widzów i zaproszonych artystów i artystek – cyrkowców, tancerzy, performerek, muzyków. Tegoroczne hasło 31. edycji brzmi „Powrót na ziemię / Back to the Ground”. To powrót do korzeni – będzie kolorowo i nostalgicznie: na Maltę powrócą siedzenie na trawie, piknikowanie, a także żonglerka, pantomima, klaunada i akrobacje. Jak co roku siłą Malty jest różnorodność i konsekwencja.

Do Poznania przyjedzie najambitniejszy i najczęściej nagradzany obecnie reżyser europejski – Milo Rau. Twórca działający na styku sztuki i aktywizmu, postrzegający teatr jako ruch oporu przeciwko systemowym niesprawiedliwościom czy logice kapitalizmu. W programie jego głośny spektakl Powtórzenie. Historia/e teatru (I) oraz pokazy rejestracji spektakli, filmów i spotkania w Kinie Pałacowym. Przegląd jest pierwszą odsłoną nowego, międzynarodowego nurtu festiwalu Portret Artysty / Artystki. W relacji do teatru Milo Raua powstawał tegoroczny cykl debat i wieczorny cykl teatralny – oba odbywające się w pięknym parku Wieniawskiego, nowej bazie festiwalowej. W Forum zatytułowanym Ruchy oporu omówione zostaną różne strategie buntu ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń 2020 r., kiedy przez świat przelała się fala społecznych protestów. Wieczorem na tej samej plenerowej scenie będzie można zobaczyć wyprodukowane przez Komunę Warszawa spektakle w reż. Agnieszki Smoczyńskiej, Cezarego Tomaszewskiego, Agnieszki Jakimiak i Anny Smolar (spektakl Grzegorza Laszuka – koprodukcja Komuny – jest pokazywany w Teatrze Polskim). W programie muzycznym prezentacja trzech europejskich scen z Berlina (Laura Lee & The Jettes, Jennifer Touch), Poznania (Izzy and the Black Trees, Shyness!) i Kijowa (grupy Gurt [Ò], Ofliyan), a także koncert Karoliny Czarneckiej z Dziewczęcym Chórem Skowronki, występ Meli Koteluk i Kwadrofonika z poezją Baczyńskiego oraz koncert finałowy Jazz Band Młynarski-Masecki z niespodziankami. Wyjątkowym wydarzeniem muzycznym tego roku będzie premiera koncertu Projekt Krynicki. Paweł Mykietyn, Paweł Szymański i Aleksander Nowak stworzyli na zamówienie Malty utwory do poezji Ryszarda Krynickiego, jednego z najważniejszych polskich poetów współczesnych. Koncert ze specjalnym udziałem orkiestry Sinfonia Varsovia pod batutą Bassema Akiki. W programie Generatora Malta festiwal kontynuuje namysł nad żywiołami. W tym roku przygląda się naszej relacji z ziemią pod hasłem „Ziemia nieswoja”. Pyta m.in. o to, co oznacza mieć prawo do ziemi, kto je posiada oraz jak ma się z tym ziemia i jej nie tylko ludzcy mieszkanki i mieszkańcy. Co możemy zrobić, żeby znów poczuła się swojo? W ramach projektu Zaklepane / Ground Rules Iwo Borkowicz i Ola Korbańska zbudowali w parku Wieniawskiego twierdzę Nic nie znika, jedynie zmienia miejsce z ziemi i ogłosili tam niepodległość. Widzowie będą mogli spotkać tam rezydentów i rezydentki wyłonionych w konkursie, którzy od paru tygodni mierzą się z tematem prawa własności z wielu różnych perspektyw. Prace (w tym instalacje, warsztaty, dyskusje, muzyka) nagrodzone w ramach konkursu pokażą: Maria Dutkiewicz i Karolina Wajman, Edka Jarząb i Grupa Uskoki, Anna Kędziora, Luca Spano, Karolina Szczypek, Oriol Fuster Cabrera, Paula Kaniewska, make LARMO, new visions. Grupa terenowa młodych razem z Agnieszką Różyńską od maja twórczo realizuje Kurs Miejskiego Relaksu w Rodzinnych Ogródkach Działkowych na Winiarach. Efekty ich pracy będzie można zobaczyć na wystawie w czerwcu przy muzyce zespołu Tęskno. Festiwalowe wydarzenia pojawią się także na innych fyrtlach, Głuszynę i Krzesiny będzie można odwiedzić razem artystkami Agnieszką Grodzińską i Magdaleną Starską, gdzie 20 czerwca będzie wielkie Święto Fyrtli, a tam koncert Fanfara Awantura, piknik, społeczna rzeźba, spacery i wiele sąsiedzkich aktywności. W programie także premiery poznańskich scen, takich jak Teatr Biuro Podróży, Usta Usta Republika, Teatru Muzycznego i Polskiego Teatru Tańca. Łącznie 143 wydarzenia, w tym 136 wydarzeń bezpłatnych, które przygotowało 612 artystów i artystek w 24 lokalizacjach. Pandemia na nowo wyzwoliła potrzebę wspólnego świętowania i celebrowania bycia razem. Z wirtualnych przestrzeni ostatnich miesięcy powróćmy zatem na ziemię, odzyskajmy grunt pod nogami i spotkajmy się na Malcie! Więcej informacji o festiwalu i pełen program na malta-festival.pl.