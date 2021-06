Wschód Kultury-Inne Brzmienia 2021 | 24-27 czerwca 2021

W ostatni weekend czerwca za sprawą festiwalu Wschód Kultury – Inne Brzmienia Lublin ponownie rozbrzmiewać będzie doskonałą muzyką. Tegoroczna edycja festiwalu Wschód Kultury – Inne Brzmienia odbędzie się w Lublinie w dniach 24-27 czerwca 2021 i będzie to już 14. edycja Innych Brzmień i 8. pod marką Wschodu Kultury, czyli projektu realizowanego przez Narodowe Centrum Kultury ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz samorządy miast w Lublinie, Białymstoku i Rzeszowie.

Idea Innych Brzmień pozwala prezentować artystów, dla których muzyka stanowi inspirację i nieustanne wyzwanie. Na festiwalowych scenach łączymy style i gatunki, zapraszając zarówno twórców, jak i publiczność w unikatową podróż, w trakcie której lista ulubionych artystów wszystkich naszych gości zdecydowanie się wydłuża.

Wśród artystów tegorocznej edycji spotkamy jedną z legend i największych ikon niemieckiej sceny elektronicznej, nadającej ton i kierunek tej muzyce od blisko 30 lat, czyli Mouse on Mars. W tym roku program muzyczny obfitować będzie w szereg nowości z rodzimej sceny alternatywnej. Premierowo zabrzmią utwory z najnowszej solowej płyty Spiętego, czyli Huberta Dobaczewskiego, lidera formacji Lao Che. Na żywo będzie można także doświadczyć efektów znakomitej współpracy duetu Włodi i 1988 i zobaczyć co wydarza się, kiedy żywa legenda polskiego rapu i jeden z założycieli Molesty łączy siły ze znakomitym producentem i połową duetu Syny. Niebanalną opowieść o świecie widzianym oczami dzisiejszych 25-latków snuć będzie z kolei WaluśKraksaKryzys, czyli chłopak z podkrakowskiej Skały, który zyskał miano jednej z najciekawszych obecnie postaci na polskiej scenie muzycznej.

Każdego roku ważne miejsce w programie festiwalu zajmuje prezentacja wybranej wytwórni muzycznej. W tym roku wybór padł na rodzimą oficynę Instant Classic, bardzo dobrze znaną wszystkim fanom poszukującym ciekawych brzmień. Podczas festiwalu odbędzie się spotkanie z jej twórcami, wystawa plakatów i okładek płytowych oraz koncerty artystów skupionych dziś pod jej szyldem. W programie Innych Brzmień znalazł się m.in. Dynasonic, czyli instrumentalne trio poruszające się w (wiele mówiącym o ich stylu) nurcie „dubwave”.

Nie bez powodu w nazwie festiwalu zawarta jest idea „wschodu kultury”, która sprowadza do Lublina najciekawszych artystów z krajów Partnerstwa Wschodniego. Do tegorocznego line-upu dołącza więc MaDMApper, czyli pochodzący z Mińska artysta dźwiękowy i wizualny, Pokaz Trio – ukraińskie trio instrumentalne, w bardzo przemyślany sposób splatające ze sobą melodie zakorzenione w słowiańskim folku z muzyką współczesną oraz Sherpa The Tiger – pochodzący ze Lwowa kwartet, łączący ambient, jazz, funk oraz utrzymaną w duchu retro elektronikę. W tym roku na Innych Brzmieniach usłyszymy też shishi, czyli surfrockowe żeńskie trio z Wilna, które reprezentuje autorski styl „zero waste trash music” z silnymi wątkami feministycznymi oraz ekologicznymi. Do tegorocznego line-upu festiwalu Wschód Kultury – Inne Brzmienia dołącza niemiecka formacja Tarwater, wykorzystująca w swej twórczości zarówno tradycyjne instrumentarium, jak i nowoczesną elektronikę, idealnie wymykając się przy tym wyraźnym podziałom gatunkowym. Nie zabraknie też kolejnych interesujących artystów z Polski, a zwłaszcza projektów premierowych lub takich, których sceniczne życie na blisko półtora roku brutalnie zatrzymała pandemia. Takim szczególnym projektem stanowiącym „dźwiękowy odruch” i „reakcję na dziwne czasy” jest bydgoskie you.Guru, które powstało z chęci wspólnego eksperymentowania z formą muzyczną. Ich muzyka oparta jest na transowych zapętleniach i psychodelicznych melodiach. Transowe brzmienie nie jest także obce dowodzonej przez Artura Rumińskiego grupie ARRM, tworzącej wyłącznie muzykę instrumentalną, hipnotyczną, wykorzystującą m.in. charakterystyczne dronowe brzmienie gitar. W klimatyczną, ale też dość mroczną podróż zabiorą nas w tym roku również Resina i Daniel Szwed, po raz pierwszy prezentując na żywo materiał z albumu „Multiversion” jako BNNT is Resina.

Innobrzmieniowa publiczność będzie miała także okazję spotkać w Lublinie Muńka Staszczyka, lidera grupy T.Love, który wystąpi jako Muniek i Przyjaciele, prezentując swoje legendarne utwory w wydaniu akustycznym i bardzo kameralnym.

O unikalny muzyczny klimat zadba pochodzący z Brazylii mistrz gry na organach Hammonda Daniel Latorre, który tym razem wystąpi wraz z polskimi muzykami, tworząc wspólnie projekt Daniel Latorre ORGANisation.

W programie nie zabraknie również akcentów lokalnych, jak chociażby puławsko-otwocka grupa Colors., czy kwartet poruszający się w rejonach muzyki improwizowanej, oparty na brzmieniach saksofonu, bębnów, gitary elektrycznej oraz kontrabasu, dodatkowo korzystający też z urządzeń elektronicznych, czyli Ślina, a prezentację wytwórni Instant Classic, której poświęcimy w tym roku na festiwalu szczególną uwagę, dopełni najnowszy projekt Kuby Ziołka – Jantar.

Oprócz muzyki zapraszamy na spotkania wokół literatury muzycznej i krajów Europy Środkowowschodniej. W programie m.in. spotkanie z Filipem Łobodzińskim wokół książki „Tom Waits. Życie na poboczu” Barneya Hoskynsa, Konstantym Usenką wokół książki „Wykresy fal środkowej Wołgi”, z Muńkiem Staszczykiem i Rafałem Księżykiem wokół książki „King! Autobiografia”. W tym roku aż 7 premier książek serii Wschodni Express i spotkania z ich autorami: Wasyl Słapczuk „Ten sam kurz drogi” (przekład z ukraińskiego: Wojciech Pestka), Juris Kronbergs „Wilk Jedno Oko” (przekład z łotewskiego: Olga Wiewióra), Zoltán Mihály Nagy „Szatański pomiot” (przekład z węgierskiego: Daniel Warmuz), Marius Burokas „Tu mieszkał Jonasz” (przekład z litewskiego: Agnieszka Rembiałkowska), Kateryna Babkina „Nikt tak nie tańczył, jak mój dziadek” (przekład z ukraińskiego: Bohdan Zadura), Andrij Lubka „Twoje spojrzenie, Cio-Cio-San” (przekład z ukraińskiego: Bohdan Zadura), Uładzimier Arłoŭ „Porucznik Piatrowicz i chorąży Duch” (przekład z białoruskiego: Bohdan Zadura), a w 50. rocznicę śmierci Jakuba Glatsztejna, polsko-żydowskiego poety i prozaika spotkanie wokół nowej serii wydawniczej „Zakotwiczone”.

Książki będzie można kupić w księgarni festiwalowej Słowobranie, która w tym roku znajduje się w kawiarni literackiej „Między Słowami” (ul. Rybna 4/5) codziennie w godz. 12.00-22.00.

Cykl filmowy na Festiwalu Wschód Kultury – Inne Brzmienia to MOVE EAST MOVIE prezentujący zwykle filmowy dorobek twórców z krajów Partnerstwa Wschodniego, a w tym roku oraz opowiadający o muzyce, która rozbrzmiewa na całym świecie i dokonuje w nim realnych zmian. Obejrzymy: „TOPOWA! Never Give Up”, reż. Philip Sansom, Inigo Gilmore, „Truth to Power”, reż. Garin Hovannisian, „Raw Chicks. Berlin”, reż. Beate Kunath oraz „Symfonia Fabryki Ursus”, reż. Jaśmina Wójcik.

W programie festiwalu także propozycje dla najmłodszych, czyli Małe Inne Brzmienia, a na nich warsztaty i muzyczne spotkania skierowane do dzieci.

Podczas Wschodu Kultury-Innych Brzmień będzie można obejrzeć wystawy: „Nadzwyczajni” – wystawa ilustracji artystów związanych z ukraińskim kolektywem Pictoric oraz Lewis Hine – „Fotografia zaangażowana”.

Więcej informacji na temat festiwalu można znaleźć na: www.innebrzmienia.eu oraz www.nck.pl/projekty-kulturalne/projekty/wschod-kultury.