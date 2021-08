„Niezbędnik Inteligenta”, szaleństwo i rozum. 100 pytań do nauki

4 sierpnia ukaże się „Niezbędnik Inteligenta. 100 pytań do nauki”. To uzupełnione i uaktualnione o nową wiedzę i hipotezy wznowienie „Niezbędnika” sprzed dziewięciu lat pt. „88 pytań do nauki”.

O wielu naukowcach, wynalazcach i wizjonerach mówiono, że są szaleni. Bo patrzyli dalej i głębiej, niż inni mieli w zwyczaju, zastanawiali się nad rozwiązaniami, które zgodnie z ustalonymi normami wydawały się niemożliwe. Bo zadawali pytania, które innym nie przychodziły do głowy. Dzięki ich „szaleństwu” żyjemy w świecie, który nazywamy współczesnym. Oferuje nam on możliwości, o których wcześniejsze pokolenia nie mogły nawet marzyć. Ale czy jest oswojony i zrozumiały? Nie do końca. Wciąż odkrywane są rządzące nim mechanizmy. Wciąż pojawiają się nowe teorie i hipotezy dotyczące zdarzeń i zjawisk, którymi zaskakuje nie tylko natura, lecz także kultura, której coraz większą częścią jest technologia. Człowiek więc musi nieustannie nadążać, dostosowywać się do rzeczywistości. I trudno się dziwić myśli, która niekiedy przychodzi mu do głowy: że żyje w świecie szalonym. A ona może budzić lęk. „Niczego nie należy się bać, należy to tylko rozumieć” – taką radę miała dla człowieka Maria Skłodowska-Curie. A żeby zrozumieć – trzeba dociekać. Bez skrępowania i obaw, bo jak wiadomo, nie ma głupich pytań, zdarzają są tylko głupie odpowiedzi. W publikacji znajdziemy odpowiedzi na pytania dotyczące Ziemi, nauk przyrodniczych i człowieka. Jak prześwietlić wnętrze Ziemi? Czy w Polsce są wulkany? Czy istniał prajęzyk ludzkości? Co można wyczytać z czaszki przodka? W czym tkwi sekret długowieczności? Skąd się biorą alergie? Ile jest leku w środkach homeopatycznych? Czy człowiek potrzebuje wszystkich narządów? O odpowiedzi poprosiliśmy uczonych, ekspertów i popularyzatorów nauki. „Niezbędnik Inteligenta 100 pytań do nauki” ukaże się 4 sierpnia w dobrych punktach sprzedaży prasy. Wydanie specjalne liczyć będzie 140 stron, cena: 19,99 zł. Można je będzie kupić na także na sklep.polityka.pl.