Pociąg do Literatury. I Herling-Grudziński Festiwal | 3-5 września

Miejska Biblioteka Publiczna w Kielcach oraz Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej, Wzgórze Zamkowe w Kielcach zapraszają na wielowątkowy festiwal literacki, organizowany po raz pierwszy w stolicy regionu świętokrzyskiego. Wydarzenie, którego patronem jest Gustaw Herling-Grudziński, to wielkie święto dla czytelników nie tylko z Kielc, ale także z całej Polski. Można wziąć w nim udział stacjonarnie lub za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Spotkania z pisarzami, publicystami, warsztaty, wystawy, nowości wydawnicze, kiermasze książek, konkursy, gry i zabawy ze słowem z udziałem znakomitych gości, projekcje filmów, konkursy, wycieczki, gra miejska oraz wiele innych atrakcji czeka na pasjonatów literackich przeżyć i kreatywnego spędzania czasu, począwszy od najmłodszych do najstarszych. Wydarzenia festiwalowe podzielono na kilka stref, aby każdy odbiorca mógł znaleźć coś dla siebie.

Strefa Spotkań to prawdziwy raj dla tych, którzy chcą zobaczyć, posłuchać, porozmawiać z ulubionymi autorami. Wśród festiwalowych gości znajdą się m. in.: Magdalena Grzebałkowska, Agata Tuszyńska, Karolina Wilczyńska, Sylwia Winnik, Max Czornyj, Jacek Komuda, Stanisław Łubieński, Jacek Łukawski, Marcin Meller, Robert Małecki, Janusz Leon Wiśniewski.



Strefa Dyskusji to dwa panele poświęcone wybitnym pisarzom związanym z Kielcami – Gustawowi Herlingowi-Grudzińskiemu i Jerzemu Pilchowi. Obu znakomitych twórców wspominać będą historycy literatury, pisarze, dziennikarze, reżyserzy, aktorzy.

W piątek 3 września, podczas spotkania Zachować wolny umysł? Dla kogo Herling dzisiaj?, o życiu i twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego dyskutować będą m.in.: prof. Tadeusz Sucharski, prof. Feliks Tomaszewski, reżyser Igor Gorzkowski, aktor Andrzej Mastalerz oraz Konrad Cedro, który miał przyjemność poznać pisarza osobiście, a zapytany, jakim człowiekiem był Herling-Grudziński, odpowiedział: Miałem wrażenie, że bardzo serdecznym, otwartym, duch humanizmu zawsze dominował w jego stosunkach do ludzi.



Spotkanie Pod Mocnym Aniołem, poświęcone twórczości znakomitego pisarza Jerzego Pilcha, odbędzie się w niedzielę 5 września o godzinie 15.00 w ogrodzie Pałacu Tomasza Zielińskiego w Kielcach. Spotkanie poprowadzą Kinga Strzelecka-Pilch, żona pisarza oraz dr Bartłomiej Zapała. Czas wypełnią wspomnienia o Mistrzu literackiej frazy, człowieku o charakterystycznym poczuciu humoru, niezwykłym uroku osobistym z dystansem do spraw przyziemnych. Goście czytać będą fragmenty wybranych felietonów Jerzego Pilcha, rozmawiać z prowadzącymi przytaczając anegdoty z życia autora. Zaproszenie do udziału w tym wydarzeniu przyjął redaktor naczelny „Polityki” Jerzy Baczyński oraz dziennikarze, pisarze, scenarzyści: Witold Bereś, Małgorzata Halber i Bronisław Maj. Spotkanie, okraszone muzyką, dostarczy wielu niezapomnianych wrażeń, a osoby zafascynowane pisarzem będą mogły kupić najnowszą książkę Witolda Beresia Pilchu. Na rogu Wiślanej i Hożej. Znajdą w niej nieznane teksty, wyciągnięte z archiwów, eseje na temat jego twórczości, biograficzne opisy, osobiste wspomnienia. Pozycja „zaspokoi głód tych, którzy kochają Pilcha”.

W Strefie Dziecięcego Świata Książek i Edukacji na najmłodszych, rodziców i wychowawców czekać będą fascynujące warsztaty z psychologami, pedagogami i artystami, m. in. Marią Molicką i Małgorzatą Swędrowską. Bajkoterapia, czytanie wrażeniowe, tworzenie przedstawienia teatralnego pod kierunkiem Agaty Soboty z Teatru Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach, artystycznej „bajkowej pajęczyny” z Agnieszką Kucharską i „czegoś z niczego” z Olgą Grabiwodą to niektóre z proponowanych tematów i zabaw z książką.

Ci, którzy nie lubią siedzieć w miejscu i kochają przygody, będą mogli wziąć udział w wycieczkach, rajdach, piknikach i grze miejskiej. Idealnie odnajdą się w Strefie Tych, Których Nosi. Podróż pociągiem lub, jak kto woli, rowerem zakończy się Piknikiem z Herlingiem w suchedniowskiej „Kuźnicy”. Dla moli książkowych przygotowano akcję Poławiacze Książek.

W Strefie Kuchni z Literatury zaspokoją swój głód osoby, które szukają literackich i kulinarnych wrażeń. Dla nich przewidziano specjalne śniadanie na trawie w Parku Miejskim oraz dania przygotowane na podstawie literackich przepisów, serwowane przez Maksymiliana Przybylskiego, gotującego na co dzień zgodnie z naturą.

Kino pod chmurką wieczorową porą to artystyczna uczta dla miłośników dziesiątej muzy. W Strefie Filmu z Literatury czekać na nich będą znakomite filmowe adaptacje tekstów literackich.

Strefa Czytania na Głosy to miejsce dla tych, którzy lubią czytać na głos lub słuchać, jak inni czytają. Akcję poprowadzą znani aktorzy Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach, Beata Pszeniczna i Dawid Żłobiński.

Do Strefy Wydawców dotrą miłośnicy literatury różnych gatunków. Kiermasz książek zorganizowany w centrum Kielc z udziałem wielu polskich wydawnictw oraz półki bookcrossingowe wypełnione książkami zaspokoją gusta czytelników w każdym wieku. Chęć udziału w wydarzeniu zgłosiły już takie wydawnictwa jak: Wielka Litera, Wydawnictwo FILIA, Agencja Autorska Autograf, Wydawnictwo Literatura, Wydawnictwo Jedność, Dwukropek, Wydawnictwo W.A.B. , Czwarta Strona, Wydawnictwo Literackie, Paśny Buriat.

W Strefie Wystaw zaprezentowane zostaną dwie ekspozycje plenerowe. Jedna z nich poświęcona będzie związkom Gustawa Herlinga-Grudzińskiego z Kielecczyzną, druga - Od Wincentego do Myśliwskiego – w niezwykłej formie przedstawi dziedzictwo kulturowe regionu świętokrzyskiego.

Zamysłem organizatorów Festiwalu jest przede wszystkim promocja czytelnictwa, wartościowej literatury, rozbudzenie potrzeb czytelniczych, integracja wielu instytucji oraz pasjonatów literatury wokół idei czytania, rozwijanie wiedzy na temat regionu kieleckiego, jego tradycji i kultury, ale także rozwój osobisty, wspólna pożyteczna zabawa, twórcze spędzanie wolnego czasu. Wiceprezydent Kielc Marcin Chłodnicki wyraził nadzieję, że „wrześniowa odsłona to dopiero początek, a festiwal będzie się odbywał cyklicznie i na stałe wpisze się w kalendarz imprez organizowanych w Kielcach”.

Więcej informacji na: https://www.facebook.com/pociagdoliteratury/ oraz www.mbp.kielce.pl.