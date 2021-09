18. Festiwal Filmowy Millennium Docs Against Gravity | 3 - 12 września

Millennium Docs Against Gravity osiąga pełnoletność! Część kinowa 18. edycji festiwalu, który w zeszłym roku stał się największym polskim wydarzeniem filmowym, odbędzie się w dniach 3 - 12 września! Zwyczajowo oprócz niezapomnianych seansów nie zabraknie wyjątkowych spotkań z twórcami i bohaterami filmów oraz debat wokół ważnych tematów zaprezentowanych w filmach. To doskonała okazja, żeby zobaczyć premierowo w Polsce najnowsze osiągnięcia kina dokumentalnego najwyższej próby z całego świata!

Hasło tegorocznego festiwalu to „Świat się budzi”. Wszyscy z nadzieją czekają, aż rzeczywistość zacznie wracać do normalności, pokonując pandemię, która zmieniła obraz naszej codzienności w 2020 roku. Festiwal ma nieść nadzieję, że społeczna solidarność, której jesteśmy świadkami obecnie, może zostać z nami na dłużej. Wiele filmów prezentowanych w programie 18. Millennium Docs Against Gravity dotyczy aktywizmu i wzywa do działania na rzecz lepszego, równego i ekologicznego świata.

W tym roku szczególną uwagę poświęcono filmom, które pokazują ludzi aktywnie działających na rzecz ekologii, praw człowieka oraz warunków pracy. Protestują przeciwko niszczeniu planety, jak Greta Thunberg, bohaterka filmy otwarcia festiwalu „Jestem Greta” (reż. Nathan Grossman) albo starają się odnaleźć źródło społecznej nierówności, badając działanie współczesnych olbrzymich korporacji, jak twórcy filmu „Nowa korporacja” (reż. Jennifer Abott, Joel Bakan), kontynuacji hitu festiwalu - „Korporacji” z 2003 roku. Świat młodych aktywistów pokazuje film „Drogie dzieci przyszłości” (reż. Franz Böhm), w którym widzowie spotykają dzieciaki z całego świata walczące o kluczowe dla nich sprawy. W filmie „Odwaga” (reż. Aliaksei Paluyan) podążają z kolei za grupą artystów z białoruskiego teatru, którzy po wyborach występują przeciwko reżimowi Aleksandra Łukaszenki.

W czasie 18. edycji festiwalu zaprezentowanych zostanie kilka nowych sekcji. Alfabet protestu, czyli filmy pokazujące, że wystarczy wykonać pierwszy krok, aby zrobić coś pożytecznego dla społeczeństwa i planety. Kryminalne zagadki MDAG - filmy, w których dążenie do odkrycia prawdy usłane jest przygodami jak z rasowego thrillera! Wśród nich znalazł się nominowany w tym roku do Oscara film „Śledztwo w domu spokojnej starości” (reż. Maite Alberti). Sekcja Życie w czasach pandemii będzie składała się z filmów młodych, polskich twórców. Te tytuły udowadniają, że lockdown wzmaga kreatywność - po kamerę (choćby w smartfonie) sięgają „zwykłe” osoby, którym zależy na dokumentowaniu tej jakże dziwne rzeczywistości. W tej sekcji na szczególną uwagę zasługuj film „Polaków portret własny” (tw. Maciej Białoruski, Jakub Drobczyński, Jakub Rados), pokazujący cały przekrój naszego społeczeństwa, które musiało poradzić sobie z wirusem samotności w czasie izolacji. W daleką podróż widzowie wyruszą za sprawą filmów w sekcji Oblicza Ameryki Łacińskiej. To filmy z krajów, o których jest głośno (Chile czy Wenezuela), jak i opowieści o rzadziej uczęszczanych zakątkach, jak Paragwaj. Wyłania się z nich obraz słonecznego kontynentu o skomplikowanej przeszłości - i równie skomplikowanej teraźniejszości.

W programie festiwalu nie zabraknie także filmów wybitnych twórców oraz hitów największych festiwali. Gianfranco Rosi wraca z filmem „Notturno”, porażającym obrazem terenów ogarniętych wojną na Bliskim Wschodzie. Vitaly Mansky odwiedza z kolei w filmie „Gorbaczow. Raj” Michaiła Gorbaczowa w jego rezydencji, żeby porozmawiać o przemianach Rosji od czasów upadku ZSRR oraz odrzuceniu i samotności, jakie obecnie odczuwa ostatni przywódca Związku Radzieckiego. Na festiwalu zostanie zaprezentowany także nagrodzony w Sundance film „Przeżyć” (reż. Jonas Poher Rasmussen) - porównywany do kultowego „Walca z Bashirem” animowany portret chłopaka, który ucieka ze swoją rodziną z Afganistanu przez Rosję aż do Skandynawii, po drodze mierząc się nie tylko z ciężarem bycia uchodźcą, ale także nieakceptowaną w jego kulturze homoseksualnością.

Po raz kolejny na festiwalu zostanie wręczona Nagroda za Najlepszy Debiut oraz zostanie zorganizowany Konkurs Polski. Wśród czternastu filmów, które powalczą o tytuł Najlepszego Filmu Polskiego, znalazły się najnowsze produkcje znanych reżyserów - Rafael Lewandowski w filmie „Herbert. Barbarzyńca w ogrodzie” pokazuje w zupełnie nowym świetle życie wybitnego polskiego poety, za to Paweł Łoziński zagaduje ludzi przechodzących pod jego balkonem na Saskiej Kępie w „Filmie balkonowym” (premiera światowa na festiwalu w Locarno), tworząc niezwykłą, intymną i wciągającą opowieść o naszym społeczeństwie.

18. Millennium Docs Against Gravity będzie fascynującą podróżą nie tylko dookoła świata, ale także przez wiele ważnych tematów - od ekologii, przez politykę, dziennikarstwo niezależne, prawa człowieka, sztukę (także awangardową), popkulturę oraz relacje rodzinne. Szczegóły na mdag.pl.