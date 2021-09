64. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień” | 17-25 września

Już po raz sześćdziesiąty czwarty odbędzie się Festiwal Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień”. W tym roku jego hasłem przewodnim jest „Zanurzenie” - nie tylko w dźwiękach, ale także czasie i przestrzeni. Wydarzenie rozpocznie się 17 września i potrwa do 25 września.

Na koncertach: inauguracyjnym Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia pod dyrekcją Błażeja Wincenta Kozłowskiego z utworami Marka Applebauma, Ashley Fure, Elżbiety Sikory i Agaty Zubel oraz finałowym z udziałem Chóru i Orkiestry Filharmonii Narodowej pod dyrekcją Robertasa Šervenikasa złożonym z utworów Matthiasa Kranebittera, Artura Zagajewskiego, Lidii Zielińskiej i Wojciecha Ziemowita Zycha obecni na sali koncertowej, jak i słuchacze internetowi otoczeni będą dźwiękami dochodzącymi nie tylko z estrady, lecz także z różnych stron widowni.

Na dwóch innych koncertach brzmi akuzmonium Alcôme – system głośników o wielokierunkowej projekcji dźwięku. W przestrzeń miasta uczestnicy festiwalu wejdą w koncercie-performansie plenerowym na Przyczółku Grochowskim z muzyką i akcjami muzycznymi według scenariusza Krzysztofa Knittla; oraz czterema soundwalks – spacerami muzycznymi po czterech dzielnicach Warszawy, wydarzeniami zaprojektowanymi przez Krzysztofa Marciniaka i Joannę Zabłocką.

Zanurzenie w czasie, historia, relacja jednostki wobec opresji politycznej i kulturowej stanowi problematykę opery Pierre’a Jodlowskiego poświęconej polskim kryptologom, którzy przed II wojną światową złamali kody Enigmy - niemieckiej maszyny szyfrującej. Inną centralną postacią tej opery jest genialny matematyk angielski Alan Turing, który koordynował pracę zespołu pracującego nad brytyjską kopią Enigmy. Operę tę zaprezentuje zespół Nadar Ensemble i soliści. Jest to współprodukcja Warszawskiej Jesieni z Ircam - Centre Pompidou i SWR Donaueschinger Musiktage.

Historia i pamięć stanowią osnowę utworu Głosy Krzysztofa Knittla do wierszy Jana Polkowskiego sięgającego do gdańskich wydarzeń grudniowych roku 1970. Losy polskie według Norwida to perspektywa nowego utworu elektroakustycznego Elżbiety Sikory nawiązującego do formuły form radiowych. Odgłosy i atmosfera życia społecznego stanowić będą materię dźwiękową w prawykonaniu elektroakustycznego dzieła Marka Chołoniewskiego. Te trzy utwory składają się na koncert w wykonaniu Chain Ensemble pod dyrekcją Andrzeja Bauera i reżyserów dźwięku Acousmonium Alcôme.

W utworach Aleksandra Nowaka i Mikołaja Laskowskiego czas realny splata się z literackim, z twórczością Stanisława Lema. Jest to prezentacja części utworów kompozytorów polskich powstałych w wyniku współpracy Instytutu Adama Mickiewicza ze słynnym austriackim zespołem Klangforum Wien. W programie także utwory Cezarego Duchnowskiego, Larsa Pettera Hagena i Olgi Neuwirth. Literackie konotacje ma również opera Bunkier. Fake opera Wojciecha Błażejczyka nawiązująca do twórczości Franza Kafki, ale traktująca także o dzisiejszej „mowie nienawiści” i manipulacjach informacyjnych obecnych w przestrzeni publicznej. Reżyserem muzycznego spektaklu jest Waldemar Raźniak. Wykonawcami opery są soliści i Hashtag Ensemble pod dyrekcją Lilianny Krych.

W czasie tegorocznej edycji Warszawskiej Jesieni zwrócona będzie uwaga na muzyczne formy nienarratywne i obiektowe skłaniające bardziej do bycia wśród dźwięków niż podążania za ich przebiegiem. Tak jest na koncercie grupy Hand Werk z utworami rozszerzającymi dźwiękowość o brzmienia obiektów fonicznych i „przedmiotów elektronicznych” autorstwa Kuby Krzewińskiego, Luisa A. Pena, Sabriny Schroeder, SukJu Na i Manosa Tsangarisa. Ponad godzinne zanurzenie w czasie i mikrozdarzeniach muzycznych przynosi Transamorem Transmortem Éliane Radigue uprzestrzennione w ATM Studio przez Acousmonium Alcôme. Wrzucenia w czas doświadczamy w instalacji Czarodziejska góra, czyli opera patologiczna autorstwa Adama Dudka i Tadeusza Wieleckiego.

Tożsamość i postawy wobec rzeczywistości są osnową wydarzeń: „Formy parzyste” - to kolektywna kontynuacja „Form żeńskich” z zeszłorocznej edycji Warszawskiej Jesieni muzycznego autorstwa Dobromiły Jaskot, Katarzyny Krzewińskiej, Pawła Malinowskiego, Jacka Sotomskiego, Mateusza Śmigasiewicza i Marty Śniady w dramaturgii Huberta Sulimy; oraz spektaklu muzycznego We’re here złożonego z utworów Wojtka Blecharza, Óscara Escudero, Ashley Fure, Sary Glojnarić, Laure M. Hiendl, Neo Hülcker, Rafała Ryterskiego i Josha Speara w reżyserii Katarzyny Kalwat i dramaturgii Beniamina Bukowskiego. Oba te koncerty dotykają prywatności, związków międzyludzkich i ich wyrazu muzycznego.

Po raz 19. na Warszawskiej Jesieni występuje polsko-niemiecka orkiestra European Workshop for Contemporary Music, drugi rok z rzędu z udziałem młodych muzyków związanych z Uniwersytetem Muzycznym Fryderyka Chopina i zespołem Chopin University Modern Ensemble. W programie utwory: Mortona Feldmana, Matthiasa Krügera, Moniki Szpyrki i Niny Šenk. Solistami są: Klaudiusz Baran i Eva Resch, dyryguje Rüdiger Bohn. Aleksandra Gryka, Clara Iannota, Helmut Lachenmann i Sky Macklay są kompozytorami utworów prezentowanych przez Jack Quartet na koncercie w nowej muzycznej przestrzeni Warszawy przy ul. Rakowieckiej.

Organizatorzy zapraszają do Pardon, To Tu na koncerty Warszawskiej Jesieni Klubowo oraz na wydarzenia Małej Warszawskiej Jesieni. Ten ostatni nurt Festiwalu przeznczony dla odbiorców w wieku od lat 4 do 12 (ale nie tylko) w tym roku z założenia jest wypełniony muzyką kompozytorów obecnych także w festiwalowym nurcie głównym dla ukazania ich twórczej wszechstronności. Wzbogacają festiwal ciekawe imprezy towarzyszące, wśród nich Konferencja „Warsaw Autumn and the Iron Curtain” zorganizowana przez Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, koncert monograficzny wielkiej damy europejskiej sceny muzycznej Doiny Rotaru organizowany przez Instytut Rumuński, premiera spektaklu Lalki autorstwa i w reżyserii Michała Zdunika w Teatrze Komuna Warszawa, koncert #Elektrofonia z nową muzyką elektroniczną studentów i absolwentów UMFC, koncert Sinfonia Varsovia String Quintet oraz VII Performans na dźwięki poświęcony twórczości Romana Haubenstocka-Ramatiego.

Więcej informacji i szczegółowy program na www.warszawska-jesien.art.pl.