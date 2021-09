Festiwal Skrzyżowanie Kultur 2021 | 19 września

Zbliża się kolejna edycja Festiwalu Skrzyżowanie Kultur. W tym roku wydarzenie odbędzie się 19 września w murach warszawskiego Teatru Dramatycznego.

Muzyka świata przenosi nas w odległe krainy i sprawia, że czujemy się w nich jak w domu. Z takiej podróży wracamy z przeżyciami i wspomnieniami, które zostają z nami już na zawsze. Od półtora roku wszyscy szukamy swojego miejsca w nowej rzeczywistości, a podróżowanie stało się trudniejsze niż dotychczas. Tym, co na pewno będzie nam towarzyszyć, bez względu na panującą sytuację, jest muzyka, która łączy ponad podziałami. 17. Edycja Festiwalu Skrzyżowanie Kultur, choć skrócona do jednego dnia, pełna będzie artystycznych wydarzeń: warsztatów dla dzieci, paneli dyskusyjnych oraz koncertów. W tym roku po raz pierwszy spotkamy się w nowej lokalizacji. Wydarzenia festiwalowe będą odbywać się w Teatrze Dramatycznym.

Muzyczna uczta z pozytywnym przesłaniem

Podczas tegorocznej edycji wystąpi Oum, ambasadorka kultury marokańskiej, łącząca w swoich piosenkach wpływy muzyki hassani, jazzu, gospel, soulu, afrobeatu i sufi. W swojej twórczości przekonuje słuchaczy, że różnice kulturowe są mniej istotne od tego, co nas zbliża do siebie, oraz Moh! Kouyaté, artysta, który łącząc tradycyjny gatunek Mandingo, afro beat i funky, opowiada o szczęściu, dramacie życia, wygnaniu, codziennych niepewnościach, walce i nadziei. Jego twórczość zawiera przesłanie dla nas wszystkich, szczególnie ważne w tych nietypowych czasach: „Jeśli będziesz kontynuować walkę nie tracąc zapału i wiary w słoneczne jutro, ostatecznie osiągniesz swoje cele”.

Oum uważa się za Marokankę, Afrykankę i kobietę świata. W swojej twórczości skupia się na poszukiwaniu muzyki uniwersalnej, będącej jednocześnie odzwierciedleniem niespokojnego świata, jak i balsamem mającym ukoić ból i dać niezachwianą nadzieję. Pochodząca z Casablanki Oum El Ghaït Ben Essahraoui szybko zwróciła na siebie uwagę mediów, które utożsamiały ją z Naydą, ruchem młodych Marokańczyków skupionych wokół miejskich rytmów. Albumy Lik’Oum (2009) i Sweerty (2012), które ukazały się tylko w Maroku, uczyniły ją gwiazdą w swoim kraju. Wpadł jej wtedy do głowy niebanalny pomysł. Zaczęła pisać w darija, używanym na co dzień dialekcie marokańskiej odmiany języka arabskiego. Dało jej to możliwość dodania tekstom nowej muzykalności, a także nowych kombinacji znaczeń – wręcz całej poezji asonacji. W 2013 roku wydała swój pierwszy międzynarodowy album, Soul of Morocco. Dwa lata później album Zarabi, nagrany u bram Sahary, pogłębił jeszcze estetyczny kierunek, jaki obrała Oum, jednocześnie podejmując dyskusję na temat potrzeby ochrony przyrody i tradycyjnych mikrospołeczności. Jej trzeci album Daba z 2019 roku skupia się na tematach przewodnich wyrażonych za pomocą oszczędnej w słowach i pozbawionej ubarwień poezji, zgodnych z ogólnymi zainteresowaniami jego twórczyni: humanizmem, feminizmem, duchowością i znaczeniem ponownego połączenia się z naturą.

Moh! Kouyaté to obywatel świata, muzyk z Paryżem w sercu, który dzieli się własną wizją nowej Afryki. Zawsze elegancki, o czarującej aparycji, uosabia unikalny styl gry na gitarze inspirowany tradycją Mandingo, bluesem, jazzem i rockiem oraz niezwykły talent. Moh! Kouyaté był muzykiem jeszcze długo przed wydaniem swojego pierwszego albumu Loundo. Jego bliscy z Gwinei byli głęboko zaangażowani w scenę muzyczną Konakry. Nauka muzyki od zawsze była świętością dla rodziny Kouyaté, potomków pochodzącej z XIII wieku dynastii griotów. Moh! instynktownie podążał za mistrzami muzyki gwinejskiej: członkami zespołu Bembeya Jazz, a także Ousmane Kouyaté, wiodącym gitarzystą Salifa Keity. W ciągu zaledwie kilku lat Moh! zyskał reputację jednego z najbardziej utalentowanych i obiecujących gwinejskich gitarzystów. Czerpał inspirację z technik wielkich mistrzów: Django Reinhardta, Santany, BB Kinga, Bena Harpera, Jimiego Hendrixa. Nocami Moh! rozświetlał sceny stolicy Gwinei występami razem ze swoim zespołem Conakry Cocktail. W 2005 roku Moh! odbył trzymiesięczną trasę koncertową po USA, a w 2007 roku osiadł we Francji i odkrył paryskich muzyków sceny afro-jazzowej. W 2015 roku rozpoczął pracę nad swoim pierwszym albumem, Loundo, będącym bogatą kompilacją wszystkich jego artystycznych doświadczeń. W 2017 roku powstał jego drugi album Fé Toki, który jest połączeniem muzyki inspirowanej kontynentem afrykańskim z muzyką z całego świata. Sztuka kontynentu, z którego czerpie w swoich utworach, jest powiązana z całym światem. Jego muzyka to dar, który niesie ze sobą uniwersalne treści.

Wydarzenia towarzyszące dla dzieci i dorosłych

„W programie Festiwalu Skrzyżowanie Kultur tradycyjnie znajdą się również propozycje dla najmłodszych miłośników muzyki świata. Na warsztatach perkusyjnych spotkać będą się mogli z mistrzem gry na daff kurdyjskim artystą - Aradem Emamgholi. Z kolei prezentację tańca perskiego w formie przeznaczonej dla dzieci poprowadzi Apsara Afsanesara” - wylicza prof. dr hab. Maria Pomianowska, dyrektor artystyczna Festiwalu, profesor sztuk muzycznych, multiinstrumentalistka, wokalistka, kompozytorka i pedagog. W Kulturalnej odbędzie się natomiast panel dyskusyjny pt. „Warszawa wielu kultur” z udziałem Zastępczyni Prezydenta m.st. Warszawy Aldony Machnowskiej-Góry, który poprowadzi dr hab. Mirosław Pęczak, kulturoznawca i publicysta, kierownik Zakładu Interdyscyplinarnych Badań nad Kulturą na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Panel poświęcony będzie problematyce wielokulturowości jako społecznemu doświadczeniu dzisiejszej Warszawy. Stolica od wielu lat przyciąga przybyszów z krajów i regionów geograficznie i kulturowo bliskich Polsce (Ukraina, Białoruś), jak również bardzo odległych (Wietnam, Chiny, Czeczenia, kraje Afryki, państwa arabskie). Pojawiają się pytania o to czy, i na ile największe miasto w Polsce jest otwarte na innych i co dziś znaczy podział na swoich i obcych. W panelu dyskusyjnym udział wezmą również dr Marta Pietrusińska, prof. dr hab. Waldemar Kuligowski, Witek Hebanowski oraz Maciej Szajkowski.

Więcej informacji na: http://www.festival.warszawa.pl/.