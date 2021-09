Szalone Dni Muzyki .„Beethoven – Powrót klasyki” | 23-26 września

Szalone Dni Muzyki wracają do Warszawy po raz jedenasty. Ostatni weekend września wypełni atmosfera muzycznego szaleństwa z koncertami od rana do wieczora. Podczas 32 wydarzeń festiwalu zaprezentuje się plejada wybitnych artystów z Polski i zagranicy w mistrzowskim repertuarze orkiestrowym i kameralnym Ludwiga van Beethovena, którego jubileusz 250-lecia urodzin miał miejsce w zeszłym roku. Festiwal odbędzie się w dniach 23-26 września.

Dziesięć edycji polskiej odsłony Szalonych Dni Muzyki to ponad 600 występów z kilkoma tysiącami artystów, które przyciągnęły przeszło 350 tysięcy słuchaczy. Od początku koncerty odbywały się w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej, a głównym organizatorem festiwalu była Sinfonia Varsovia. Rewolucyjna formuła warszawskiego festiwalu to zawrotna liczba krótkich koncertów odbywających w przeciągu kilku dni, atrakcyjny repertuar i niskie ceny biletów. Szalone Dni Muzyki (La Folle Journée) narodziły się we Francji w 1995 roku, a ich organizatorem jest Centre de Réalisations et d'Études Artistiques à Nantes (CRÉA). Od powstania spowodowały prawdziwą rewolucję w świecie muzyki klasycznej, szybko zyskując kolejne lokalne edycje w wielu krajach całego świata.

Tematem przewodnim w tym roku będzie postać i twórczość Ludwiga van Beethovena. Z wizerunkiem kompozytora z Bonn wiążą się liczne paradoksalne opinie: opryskliwy brutal tworzący kunsztowne i subtelne kwartety. Niecierpliwy i porywczy twórca potężnych rozmiarów symfonii. Umiejętnie dbający o swoje interesy idealista. Skupiony na doczesności autor ponadczasowych arcydzieł. Nieufny optymista. Wzbudzający powszechne zainteresowanie samotnik. Piszący pod natchnieniem geniusz, który pod komponowanie skrupulatnie planował swój terminarz. Demokrata i rewolucjonista na usługach arystokratów. Zadurzony w wiejskim życiu mieszczuch. Targane żarem uczuć dziecko oświecenia.

Cztery festiwalowe dni będą okazją, by spojrzeć z bliska na bogatą twórczość i zawiłe ścieżki życia kompozytora, a przede wszystkim głęboko zaangażowanego humanisty, któremu ciężki los bliźnich oraz przyszłość otaczającego go świata nie były obojętne. Programy kolejnych koncertów wypełnią dzieła orkiestrowe i kameralne Beethovena, jak również muzyka inspirowana jego artystycznym dorobkiem. Towarzyszyć im będą wydarzenia muzyczne dla najmłodszych.

W trakcie Szalonych Dni Muzyki wystąpią światowej klasy soliści, tacy jak Liya Petrova, z którą Sinfonia Varsovia współpracowała przy nagraniu Koncertu skrzypcowego D-dur Beethovena, czy François-Frédéric Guy, z którym orkiestra nagrała komplet koncertów fortepianowych kompozytora. Wśród zaproszonych osób zagoszczą także takie nazwiska, jak Jonas Vitaud, Marcin Masecki, Aurélien Pascal, Adrien Boisseau, Jakub Haufa czy Paul Lay. Zespołem dyrygować będą Alexander Liebreich i Bassem Akiki. Wśród artystów nie zabraknie uznanych zespołów kameralnych, jak Sinfonietta Cracovia pod dyrekcją Jurka Dybała, Lutosławski Piano Duo, Trio Owon czy Meccore String Quartet; zagrają z nimi również muzycy Sinfonii Varsovii w różnych składach, m.in. jako Sinfonia Varsovia Camerata.

Podczas festiwalu usłyszymy orkiestrowe arcydzieła Beethovena w mistrzowskich interpretacjach i nietypowych aranżacjach. W sobotę, 25 września Marcin Masecki zaprezentuje swój projekt z Sinfonia Varsovia Panharmonicon Orchestra – Starcie imperiów (g. 13:00), w którym zabrzmią jego opracowania Zwycięstwa Wellingtona i V Koncertu fortepianowego Es-dur Cesarskiego na niecodzienny skład orkiestry dętej. Tego samego dnia wieczorem (g. 19:00) Liya Petrova (skrzypce), Aurélien Pascal (wiolonczela) i Jonas Vitaud (fortepian) wraz z Sinfonią Varsovią pod batutą Bassema Akiki wykonają Koncert potrójny C‑dur.

W niedzielę, 26 września (g. 11:00) François-Frédéric Guy poprowadzi od fortepianu dwa pierwsze koncerty fortepianowe Beethovena, a o g. 17:00 Bassem Akiki zadyryguje VI Symfonią F-dur Pastoralną w opracowaniu Andreasa N. Tarkmanna na instrumenty dęte (prapremiera). Sinfonia Varsovia pod kierownictwem Alexandra Liebreicha (g. 13:00) zagra VII Symfonię A-dur nazwaną przez Ryszarda Wagnera „apoteozą tańca”, by podczas koncertu finałowego (g. 20:00) towarzyszyć Liyi Petrovej w arcydziele muzyki skrzypcowej, Koncercie skrzypcowym D-dur; w programie pojawi się też zadziorny utwór pt. Dziewięć symfonii Beethovena zmarłego niedawno niderlandzkiego kompozytora muzyki współczesnej, Louisa Andriessena.

Obok kilku koncertów, podczas których Sinfonia Varsovia zaprezentuje się w pełnym, symfonicznym składzie, duża cześć festiwalowego programu przeznaczona została na zespoły kameralne. W programie przewidziana jest klasyka kameralistyki Beethovenowskiej od pieśni, przez sonaty, tria i kwartety, aż po septet. W solowym recitalu zaprezentuje się Jonas Vitaud z Wariacjami i fugą Es-dur (Wariacje Eroika) i Sonatą fortepianową Burza (niedziela, g. 18:00), duet Jakub Haufa (skrzypce) i François-Frédéric Guy (fortepian) wykonają sonaty Kreutzerowską i Księżycową (czwartek, g. 21:00), a Trio B-dur Arcyksiążę zabrzmi w interpretacji Tria Owon (sobota, g. 20:30). Nie zabraknie też kwartetów smyczkowych – Meccore String Quartet wystąpi dwukrotnie: z pierwszym opublikowanym przez Beethovena utworem tego gatunku w tonacji F-dur i późną Grosse Fuge B-dur (sobota, g. 14:00) oraz wielkim Kwartetem smyczkowym nr 15 a-moll (niedziela, g. 11:00). Prawdziwą gratką będzie wykonanie Septetu Es-dur (sobota, g. 15:00) przez zespół złożony z polskich i zagranicznych muzyków – Radosław Soroka (klarnet), Piotr Kamiński (fagot), Henryk Kowalewicz (waltornia), Liya Petrova (skrzypce), Adrien Boisseau (altówka), Aurélien Pascal (wiolonczela) i Nicholas Franco (kontrabas).

Usłyszeć będzie można także rzadziej wykonywane opracowania większych dzieł instrumentalnych Beethovena na małe obsady. Będą to transkrypcje bliższe domowemu muzykowaniu, które w czasach kompozytora – a przed wynalazkiem rejestracji dźwięku – stanowiły ważny składnik muzycznej diety. Lutosławski Piano Duo w towarzystwie Izabelli Szałaj-Zimak (skrzypce) i Michała Pepola (wiolonczela) zagrają V Symfonię c-moll Beethovena oraz I Symfonię D-dur Klasyczną Prokofiewa (piątek, g. 19:00 i sobota, g. 17:00). Trio Owon poszerzone o altówkę Adriena Boisseau wykona III Symfonię Es-dur Eroikę (niedziela, g. 19:00), a kwintet muzyków Sinfonia Varsovia Camerata towarzyszyć będzie Jonasowi Vitaud w IV Koncercie fortepianowym G-dur (sobota, g. 11:00).

Pojawią się wydarzenia o niecodziennym charakterze, jak Gotowanie z Beethovenem, czyli muzyczna i kulinarna uczta w Pawilonie Koncertowym Sinfonii Varsovii z udziałem Sinfonietty Cracovii (czwartek, 23 września, g. 19:00), Beethoven po nocy, improwizacje jazzowe Paula Laya na tematy z twórczości kompozytora (piątek i sobota, g. 21:00), czy koncert Piosnki z łąk i ulic, podczas którego uczestnicy Akademii Operowej Teatru Wielkiego – Opery Narodowej zaśpiewają mniej znane pieśni Beethovena – opracowania melodii z dziewięciu europejskich krajów, w tym Polski (niedziela, 26 września, g. 15:00).

Tegoroczny program edukacyjny dla dzieci prezentuje się równie różnorodnie i podzielony został między cztery grupy wiekowe: 0–2, 2–5, 3–7 i 8+. Najmłodszym (0–2 i 2–5 lat) postać Beethovena przybliży ciocia Ada Wdziękońska, która wraz z zaproszonymi muzykami przyszykowała dwa programy koncertów Smykofonii – w czwartek Dla Elizy i dla wszystkich (g. 10:00, 11:15 i 12:30), a w piątek Pan Ludwik na wycieczce (g. 10:00, 11:15 i 12:30). W sobotę Teatrzyk Słuchaj Uchem zaprasza starsze dzieci (3–7 lat) na Ptasie wesele (g. 10:00 i 15:00), w którym sięgnie do pięknej polskiej ludowej tradycji śpiewu, gry i tańca. Natomiast w niedzielę, 26 września, muzykalny smok Bazylek znów odkryje coś ciekawego w Bazylkowych pudłach i czarach (g. 10:00 i 15:00), wprowadzany w świat instrumentów przez Malinę Sarnowską i muzyków Sinfonii Varsovii. Dla najstarszych (8+ lat) zespół wokalny Il Canto przygotował Balladę o Ludwiku (sobota i niedziela, g. 19:00), śpiewaną opowieść o życiu kompozytora.

Koncerty tegorocznej edycji festiwalu odbędą się w trzech lokalizacjach: 23­­–24 września w siedzibie Sinfonii Varsovii na Pradze Południe (ul. Grochowska 272), w weekend 2­5–26 września w salach Teatru Wielkiego – Opery Narodowej (Plac Teatralny 1) i w Kościele Środowisk Twórczych pw. św. Andrzeja Apostoła i św. Alberta Chmielowskiego (ul. Senatorska 18b).

Tradycyjnie już wszystkie koncertowe lokalizacje przyjmą nazwy związane z tematem festiwalu. W tym roku odnosić się będą do tytułów kompozycji Beethovena: w siedzibie Sinfonii Varsovii Pastoralna (Pawilon Koncertowy) i Egmont (Sala Prób), w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej Fidelio (Sala Moniuszki), Eroica (Sale Redutowe), Księżycowa (Zascenie) i Bagatela (Sala Kameralna) oraz w Kościele Środowisk Twórczych Appassionata (Prezbiterium).

Szczegółowe informacje na temat festiwalu oraz sprzedaży biletów dostępne są na stronie www.szalonednimuzyki.pl.