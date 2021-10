Polmoot High School Moot Court Competition 2021 | 16 października i 6-7 listopada

16 października rozpoczyna się trzecia edycja Polmoot High School Moot Court Competition. Tego dnia w siedzibie Dentos Europe będzie miała miejsce część wykładowa wydarzenia, natomiast część konkursowa zaplanowana jest na 6 i 7 listopada br. Tzw. Polmoot to turniej w formule „moot court”, czyli w postaci symulowanych postępowań sądowych i arbitrażowych. Organizatorami konkursu są uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Batorego w Warszawie.

Polmoot to turniej w formule „moot court”, czyli w postaci symulowanych postępowań sądowych i arbitrażowych. Celem tego wydarzenia jest stworzenie okazji dla młodych ludzi z całej Europy do poszerzenia swojej wiedzy na temat międzynarodowej mediacji i prawa, i rozwinięcia swoich zdolności perswazyjnych i retorycznych. Turnieje „moot court”pozwalają uczniom na uzyskanie przydatnych umiejętności, takich jak krytyczne myślenie, uzasadnienie czy samodzielna analiza prawa. Udział w konkursach jest szansą na uzyskanie dogłębnej wiedzy o bieżących kwestiach prawnych, gdyż tematy są dobierane tak, by były one ciekawe i istotne w kontekście współczesnego świata. Udział w „moot courtach” jest atutem przy aplikowaniu na uniwersytety - nie tylko na prawo, ale także na wszelkie inne kierunki, które kładą nacisk na wymienione wyżej umiejętności. „Moot courts” wykonywane na poziomie szkoły średniej są rzadkością, co czyni je jeszcze bardziej cennymi, zarówno w odniesieniu do przyszłych aplikacji, ale przede wszystkim jako wyjątkowa okazja, by zapoznać się z dziedzina prawa. Inicjatywa promuje również wartości demokratyczne, rządy prawa, pokoju i sprawiedliwości.

Konkurs odbywa się w języku angielskim. Jest dwuetapowy. W pierwszej części stworzone zostaną memoriały dla pozwanego i powoda. O tym, jak je przygotować uczestnicy dowiedzą się podczas wykładów i warsztatów. Kolejna część konkursu to symulacje rozpraw sądowych ocenianych przez zaproszonych sędziów oraz prawników. Wyłonią oni ćwierćfinalistów, półfinalistów i finalistów.

Więcej informacji o Polmoot 2021 na profilu Konkursu w serwisie Facebook: facebook.com/polmoot.