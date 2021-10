5. Festiwal Muzyka Wiary - Muzyka Pokoju | 22-26 października

Muzyka Wiary – Muzyka Pokoju to muzyczny festiwal, którego 5. edycja odbędzie się w Warszawie w dniach 22-26 października 2021. Wydarzenie prezentuje publiczności program, w którym duchowość różnych kultur wyraża się przez sztukę.

Posługując się językiem muzyki współczesnej Muzyka Wiary – Muzyka Pokoju prezentuje publiczności program, w którym duchowość różnych kultur wyraża się przez sztukę. Na zaproszenie organizatora Festiwalu - Centrum Myśli Jana Pawła II – powstają projekty łączące przeszłość z teraźniejszością, sacrum z profanum, kulturę lokalną z globalną. Festiwal zaprasza artystów oraz widzów do spotkania z nieznanym. Prezentuje muzykę, która dotyka głębokich emocji, otwierając na pokojowe współistnienie oraz różnorodność wolną od podziałów i przemocy.

-Już po raz piąty mamy przyjemność zaprosić na Festiwal Muzyka Wiary – Muzyka Pokoju. Festiwal, który od początku jest poszukiwaniem kodów kulturowych tworzących odwieczne komunikaty wysyłane przez człowieka do Istoty Najwyższej: „Chcemy Cię nazwać, chcemy abyś nas usłyszał i wysłuchał” – mówi Miron Zajfert, dyrektor artystyczny Festiwalu. -Sięgamy po te mniej lub bardziej odległej przeszłości, ale także i po te, które zrodziły się w bliższej nam rzeczywistości ostatnich dekad. Zapraszamy na Festiwal, który jest próbą wpisania tych komunikatów w dopełniający je muzyczny przekaz. Próbą opowiedzenia ich językiem brzmień i dźwięków tworzących nieoczywisty świat muzyki naszych czasów - dodaje Zajfert.

W tegorocznym programie znakomite premiery:

w piątek 22 października kompozytorskie perły Arvo Pärta zabrzmią w nieoczywistych interpretacjach wybitnych, młodych artystów z powodzeniem łączących światy muzyki klasycznej i jazzu: kwartetu smyczkowego „Lutosławski Quartet”, Dominika Wani grającego na fortepianie oraz śpiewaczki Anny Lobedan . Koncert odbędzie się w doskonałej akustycznie sali Miodowej Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych nr 1 przy ul. Rakowieckiej w Warszawie;

. Zachwycający Oliviera Messiaena zabrzmi w Studio Lutosławskiego. Dzieło francuskiego mistrza zaprezentują Tego samego wieczoru, w drugiej części koncertu pojawią się również utwory z płyty Apparition w wykonaniu i w poniedziałek 25 października organizatorzy zapraszają na premierowy koncert „Pieśń o nieszczęsnym rozbitku” . Michał Górczyński wspólnie z Pawłem Szpurą i Jackiem Mazurkiewiczem przeniosą nas w świat muzyki Jazydów. Skład uzupełni syryjski śpiewak i perkusjonalista Adeb Chamoun , którego rodzinne korzenie sięgają terenów zamieszkanych przez Jazydów. W drugiej części koncertu zaplanowany jest solowy koncert Krzysztofa Dysa . Sięgając po wielokulturowe kody i muzyczne idiomy, artysta tworzy przestrzeń, w której podejmuje próbę fascynującej rozmowy z Bogiem chrześcijan, żydowskim Jahwe i muzułmańskim Allachem;

W ramach wydarzeń towarzyszących organizator Festiwalu zaprasza w sobotę 23 października do Kina Muranów w podróż szlakiem muzyki Chaabi oraz muzułmańskich i żydowskich muzyków z Algierii, którzy po pięćdziesięciu latach i wojnie zdecydowali się znowu zjednoczyć. El-Gusto to film, który, oprócz porywającej muzyki i niecodziennej historii, daje też nadzieję, że pokój zaczyna się tam, gdzie dwie osoby chcą ze sobą rozmawiać, a muzyka może być wspaniałym tej rozmowy językiem.

-Każda kolejna edycja Festiwalu Muzyka Wiary – Muzyka Pokoju konfrontuje nas z nową definicją wojny i pokoju. Nie jest odkryciem, że co roku inaczej aktualizują się społeczne wyzwania i lęki związane z tymi pojęciami, inaczej też postrzega je każdy z nas. Wojna hybrydowa, technologiczna, informacyjna, handlowa powodują, że same słowa nam powszednieją, chociaż w każdym z nich pobrzmiewa niebezpieczny, i wcale nieodległy, szczęk konfliktu zbrojnego – mówi Michał Senk, dyrektor Centrum Myśli Jana Pawła II. -Zmienność pojęć jest naturalna i konieczna, tak jak i ciągły ruch samego świata, ale trwały pozostaje cel kultury, który za Janem Pawłem II rozumiemy jako pełniejsze stawanie się człowiekiem, włączając w to troskę o innych, ich godność i szacunek - podkreśla Senk.

Szczegółowy program oraz informacja o biletach i bezpłatnych wejściówkach: https://muzykawiary.pl/.