Jesienna odsłona 24. Festiwalu Jazz Jantar | 22-31 października i 5-12 listopada

Już po raz kolejny w tym roku gdański Klub Żak rozbrzmi dźwiękami jazzu. Jesienna edycja Festiwalu Jazz Jantar zaplanowana jest na 22-31 października i 5-12 listopada br.

Jesienią tego roku, dokładnie w listopadzie minie 20 lat od pierwszej edycji Festiwalu Jazz Jantar zrealizowanej w nowej, pachnącej jeszcze farbą siedzibie Klubu Żak we Wrzeszczu. Na potrzeby Klubu adaptowano starą zajezdnię tramwajową. 24 listopada Klub Żak miał okazję przetestować wszystkie walory Sali Suwnicowej, których na pierwszy rzut oka nie było widać: sala bez widowni i sceny, bez własnego nagłośnienia, ze skromnym zestawem świateł scenicznych, bez kotar i horyzontu, bez rzutników. Roman Puchowski, który był wówczas kuratorem muzycznym w Żaku, wspominał: „Rider zespołu przygniótł na początku. (…) Na kilka dni przed koncertem okazało się, że instalacja elektryczna ewidentnie padnie, gdy odpalimy morze świateł”. Negocjacje z agentem były napięte, w końcu poradził, żeby kupić dużo… foli aluminiowej. Położona na podłodze wokół ruchomych reflektorów zmultiplikuje światła. I stał się cud. 24 listopada 2001 roku po koncercie wrocławskiej formacji Robotobibok Sala Suwnicowa od podłogi po sufit skąpana była w migotliwym, ruchomym świetlne, a na scenę wkroczyło 6 gości, w tym trębacz Nils Petter Molvær i gitarzysta Eivind Aarset...

I dwadzieścia lat później nie może być inaczej: 24. Festiwal Jazz Jantar wyraźnie powędruje w stronę norweskich weteranów tamtejszej sceny rozciągniętej od jazzu i po daleki horyzont eksperymentu. Do Sali Suwnicowej po raz piąty wkroczy norweski trębacz Nils Petter Molvær w towarzystwie wyśmienitych muzyków (Jo Berger Myhre, Juhani Silvola, Erland Dahlen). Zagrają muzykę z nowego albumu „Stitches”. Pojawi się również wyjątkowy duet Jan Bang i Eivind Aarset. Norweski free jazzowy kwartet Cortex z kolei zaprezentuje materiał ze swojej najnowszej płyty „Legal Tender”.

Jesienną odsłonę Festiwalu Jazz Jantar wypełni bardzo bogaty program nasycony rozmaitymi odcieniami scen jazzowych nie tylko z Norwegii, ale także z Holandii, Stanów Zjednoczonych, Niemiec i oczywiście z Polski. Nie zabraknie dobrze nam znanych kierunkowskazów (All That Jazz, Avant Days, Młoda Polska, wspomniana już Scena Norweska, Polska Scena Jazzowa), jak i zaskakujących premier.

Nowojorska scena jazzowa będzie miała mocną reprezentację w postaci tak znakomitych artystów jak Vijay Iyer Trio featuring Linda May Han Oh and Tyshawn Sorey, Mary Halvorson’s Code Girl czy Chris Pitsiokos.

W Żaku od dekady publiczność mam okazję regularnie poznawać i na własnej skórze doświadczać kolejnych muzycznych inkarnacji Vijaya Iyera. Od recitalu solo, przez duety – z saksofonistą altowym, Rudreshem Mahanthappą, pianistą Craigiem Tabornem czy legendarnym trębaczem Wadadą Leo Smithem – w trio z Stephanem Crumpem i Marcusem Gilmorem czy z sekstetem, znanym z ECMowskiej płyty Far From Over.

-Koncepcja zespołu Iyera prezentowana na płycie Uneasy oparta jest na zbiorowej improwizacji. To dość oczywista formuła dla współczesnego fortepianowego tria. Wyróżnikiem zespołu, dzięki któremu powstał album jest jednak prawdziwa zbiorowość. Nie znajdziecie na tej płycie żadnych wyścigów w konkurencji kto zagra szybciej, głośniej albo ciekawiej. Nie znajdziecie też żadnej muzycznej awangardy. Nie przez przypadek nazwiska wszystkich członków zespołu na okładce są graficznie równie ważne. W odróżnieniu od poprzedniego zespołu Iyera ze Stephanem Crumpem na basie i Marcusem Gilmorem na bębnach, który był zbudowany według koncepcji fortepian plus sekcja, nowy odpowiedzialny za „Uneasy” jest triem z liderem, który daje nieco bardziej nośne nazwisko i kompozycje – pisze Rafał Garszczyński w jazzpress.pl.

Polskie rozdanie podczas jesiennego 24. Festiwalu Jazz Jantar będzie należeć do niezwykłego tria Shofar (Mikołaj Trzaska, Raphael Rogiński, Macio Moretti), Jerry & The Pelican System

i trio_io (Zofia Ilnicka, Łukasz Marciniak, Jakub Wosik), które zagra premierowy materiał. Pod szyldem Młodej Polski zagrają: Pietrzyk/Świątek/Waszkiewicz, JAH Trio i USO 9001. Ze swoim kwartetem w Święto Niepodległości wystąpi również wyśmienity trębacz Jerzy Małek, zaś w międzynarodowym składzie pojawi się Marek Pospieszalski z projektem XIXth/XXth c.

Przed polską publicznością zaprezentuje się wielce utalentowany niemiecki perkusista z polskimi korzeniami Max Andrzejewski w duecie z Johannesem Schleiermacherem jako Training i u boku wspomnianego Marka Pospieszalskiego.

Program dopełnia monachijski kolektyw Ark Noir wymykający się najbardziej typowym klasyfikacjom gatunkowym – łączący niemal klubową basową elektronikę z pędzącą improwizacją, doprawiając ambientową harmonią dźwięków oraz filmową aurą rodem z obrazów science-fiction.

Holenderska saksofonistka Tineke Postma przyjedzie z materiałem pochodzącym z ubiegłorocznego i bardzo dobrze ocenianego albumu „Freya” wydanego nakładem brytyjskiej wytwórni Edition Record. Dla niej i Ralpha Alessi, który zagra w jej kwartecie, będzie to druga wizyta na Festiwalu. Ten koncert zamknie jesienną odsłonę 24. Festiwalu Jazz Jantar.

24. Festiwal Jazz Jantar / program koncertów

22.10.2021 / G.20.00 / piątek

Chris Pitsiokos Solo / Young America / polska premiera

Chris Pitsiokos – saksofon altowy

Cortex / Legal Tender / Scena Norweska

Thomas Johansson – trąbka / Kristoffer Berre Alberts – saksofon / Ola Høyer – kontrabas / Andreas Wildhagen - perkusj

23.10.2021 / G.20.00 / sobota

Jan Bang & Eivind Aarset / Snow catches on her Eyelashes / Scena Norweska

Jan Bang – live sample / Eivind Aarset – gitara, elektronika

Marek Pospieszalski XIXth/XXth c. / Avant Days

Marek Pospieszalski – saksofon / Elias Stemeseder – fortepian / Max Mucha – kontrabas / Max Andrzejewski - perkusja

24.10.2021 / G.20.00 / niedziela

Nils Petter Molvær / Stitches / Scena Norweska / premiera

Nils Petter Molvær – trąbka / Jo Berger Myhre – bass i gitara / Juhani Silvola – gitara / Erland Dahlen - perkusja

29.10.2021 / G.20.00 / piątek

trio_io / New Animals / Avant Days / premiera

Zofia Ilnicka – flet / Łukasz Marciniak – gitara / Jakub Wosik – skrzypce

Pietrzyk/Świątek/Waszkiewicz / Młoda Polska

Emil Pietrzyk - gitara elektryczna, aerofony / Ula Świątek – fortepian / Lila Waszkiewicz - skrzypce

30.10.2021 / G.20.00 / sobota

Jerry & The Pelican System / Sariani / Avant Days / premiera

Jerzy Mączyński – saksofon, elektronika / Katarzyna Dębska - VJ

Training / *x / Avant Days

Max Andrzejewski - perkusja, syntezator, gitara / Johannes Schleiermacher - saksofon, flet, syntezator

31.10.2021 / G.20.00 / niedziela

JAH Trio / Travelers / Młoda Polska

Jan Jarecki – fortepian / Michał Aftyka - kontrabas / Marcin Sojka - perkusja

USO 9001 / Unidentified Sonoristic Object / Młoda Polska

Jan Gałosz – gitara / Miłosz Pieczonka – saksofon / Jan Pieniążek - perkusja

5.11.2021 / G.20.00 / piątek

Shofar – Trzaska, Rogiński, Moretti / Right Before It Started / Avant Days

Mikołaj Trzaska – saksofon / Raphael Rogiński – gitara / Macio Moretti – perkusja

Ark Noir / All That Jazz

Moritz Stahl – saksofon / Tilman Brandl - gitara / Sam Hylton - Fender Rhodes, syntezator / Robin Jermer – bas / Marco Dufner - perkusja

6.11.2021 / G.20.00 / sobota

Vijay Iyer Trio featuring Linda May Han Oh and Tyshawn Sorey / UnEasy / All That Jazz

Vijay Iyer – fortepian / Linda May Han Oh – kontrabas / Tyshawn Sorey - perkusja

Mary Halvorson’s Code Girl / Avant Days

Amirtha Kidambi – śpiew / Brian Settles - saksofon / Adam O’Farrill – trąbka / Mary Halvorson – gitara / Michael Formanek – bas / Tomas Fujiwara - perkusja

11.11.2021 / G.20.00 / czwartek

Jerzy Małek Group Gravity / Polska Scena Jazzowa

Jerzy Małek – trąbka / Aga Derlak – fortepian / Wojciech Lichtański – saksofon / Krzysztof Pacan – bas / Sebastian Frankiewicz - perkusja

12.11.2021 / G.20.00 / piątek

Tineke Postma Freya / Freya / All That Jazz / polska premiera

Tineke Postma – saksofon / Ralph Alessi – trąbka / Tristan Renfrow – perkusja / Jonas Westergaard - kontrabas

Szczegółowe informacje na: jazzjantar.pl/.