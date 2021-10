Kolekcja filmów „Śródziemie” dostępna już od 27 października

Epickie trylogie „Władca Pierścieni” i „Hobbit” w reżyserii laureata Oscara Petera Jacksona już 27 października zadebiutują w zupełnie nowej odsłonie jako „Śródziemie. Kompletna kolekcja” w najwyższej jakości 4K UHD i na nowo zremasterowanych dyskach Blu-ray.

31 dysków zawiera kinowe i rozszerzone wersje wszystkich 6 filmów wraz z komentarzami twórców. W wydaniu znajduje się również ekskluzywny dysk bonusowy, 64-stronicowy przewodnik zawierający szkice kostiumów, zdjęcia oraz notatki produkcyjne, a także 7 wyjątkowych kart kolekcjonerskich. Wszystko to zostało umieszczone w przepięknym opakowaniu, którego nie może zabraknąć na półce prawdziwego fana Śródziemia.

Filmowa adaptacji bestsellerowej trylogii J.R.R. Tolkiena w mistrzowskim ujęciu Jacksona przedstawia epicką podróż ludzi, hobbitów, elfów, krasnoludów oraz innych stworzeń i kultur zamieszkujących Śródziemie. To kronika walki dobra ze złem, wzbogacona fantastycznymi efektami specjalnymi i silną warstwą emocjonalną.

Spośród 30 nominacji do Nagrody Akademii, trylogia Władca Pierścieni otrzymała aż 17 Oscarów. Ponadto trzecia część serii, „Powrót króla”, została nagrodzona Oscarami dla najlepszego filmu, za najlepszą reżyserię, najlepszy scenariusz adaptowany i ośmioma statuetkami z innych kategorii.

Trzyczęściowa superprodukcja Petera Jacksona, której nakręcenie pochłonęło 281 milionów dolarów i 8 lat pracy okazała się ogromnym sukcesem komercyjnym (w samych tylko kinach filmy zarobiły prawie 3 miliardy dolarów) oraz artystycznym, czego dowodem jest uhonorowanie cyklu aż 17 Oscarami (11 z nich zdobyła ostatnia część „Władca Pierścieni: Powrót Króla”).

Nic więc dziwnego, że po ogromnym sukcesie „Władcy Pierścieni” producenci bardzo szybko pomyśleli o przeniesieniu na duży ekran również „Hobbita”. W 2008 roku rozpoczęły się przygotowania do produkcji, a na reżysera projektu wybrano nominowanego do Oscara Meksykanina Guillermo del Toro. Niestety, kiedy po dwóch latach przygotowań prace nad filmem nadal były nierozpoczęte, del Toro zrezygnował ze stanowiska, a w fotelu reżyserskim zastąpił go Peter Jackson (pierwotnie miał być jedynie producentem i scenarzystą). ­

– Byłem przekonany, że „Władca pierścieni” to doświadczenie wyjątkowe, jedyne w życiu i nie myślałem, że jeszcze kiedyś wrócę do Śródziemia. Okazało się jednak, że można mieć niepowtarzalne doświadczenie życiowe dwa razy – komentował swoją decyzję Jackson.

Zdjęcia do „Hobbita” ostatecznie rozpoczęły się 21 marca 2011 roku w Nowej Zelandii. Planowana pierwotnie jako dyptyk produkcja ostatecznie zmieniła się w trylogię, co wzbudziło kontrowersje wśród niektórych fanów. Jackson wspólnie z pozostałymi scenarzystami tłumaczył się z tej decyzji objętością scenariusza, w którym oprócz wydarzeń opisanych w powieści Tolkiena znalazły się również wątki oparte na liczących ponad 100 stron przypisach znacznie rozbudowujących zarówno historię Bilbo i jego przyjaciół, jak i samego Śródziemia.

Jednym z największych wyzwań przed jakimi stanęli scenarzyści „Hobbita” było takie sfilmowanie książki by jej ekranizacja była integralną częścią opowieści i świata pokazanych już wcześniej w trylogii „Władca Pierścieni”. – Bardzo ważne było dla nas, by ściśle powiązać ze sobą obie trylogie. Naszym najważniejszym zamiarem było, by publiczność mogła oglądać sześć filmów jako logicznie rozwijającą się sagę, konsekwentną także pod względem budowania napięcia i klimatu – mówi reżyser Peter Jackson.

Nowe wydanie produkcji ze świata Śródziemia umożliwi widzom obejrzenie ulubionych filmów w oprawie wizualnej najwyższej jakości i pozwoli cieszyć się wyjątkowymi materiałami specjalnymi.