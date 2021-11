IV Międzynarodowa Konferencja Scena Jutra 2021 | 17 listopada

IV Międzynarodowa Konferencja Scena Jutra 2021 odbędzie się 17 listopada 2021 w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej. W tym roku organizatorzy podzielili przestrzeń, w której będzie odbywać się wydarzenie na trzy strefy: Inspiracje, Dyskusje, Technologie. Wśród tematów podejmowanych w czasie Konferencji pojawią się między innymi: ekologia, edukacja, modelowanie, 3D, wirtualna rzeczywistość, drony, multimedia, światło, dźwięk, ale również nowe trendy, jakie dziś pojawią się w rozrywce, szczególnie tej online. W zaplanowanych wykładach i panelach dyskusyjnych swój udział potwierdzili między innymi James Sipson z Copper Candle czy Daan Omen z Live Legends.

Motywem przewodnim tegorocznej Konferencji Scena Jutra będzie wirtualna rzeczywistość i jej wpływ na pracę artystów, stąd wiele paneli i dyskusji będzie poświęconych temu obszarowi. Wydzielenie przez organizatorów stref tematycznych powoli staje się wizytówką tego wydarzenia i sprawia, że każdy z uczestników, niezależnie od upodobań, ma szansę znaleźć dla siebie odpowiedni temat, który może go zainspirować do dalszego rozwoju.

Strefa Inspiracje zlokalizowana będzie na Sali Młynarskiego. To miejsce i czas dla osób szukających inspiracji, ale również rozwiązań, które mogłyby zastosować w swojej pracy. Tylko tutaj spotkacie osobistości świata sceny, które realnie wpływają na kształt, jaki ma ona teraz i będzie miała w przyszłości. Wśród gości, którzy tego dnia wygłoszą swoje prelekcje nie zabraknie osobistości świata sceny, nie tylko tej teatralnej i koncertowej. Widzowie będą mieli okazję posłuchać wykładów między innymi: Kamila Pohla (Marvel Future Revolutions), Daana Omena (Live Legends), Małgorzaty Szabłowskiej (Teatr Wielki – Opera Narodowa), Jamesa Simpsona (CopperCandle), dr hab. Rafała Wiśniewskiego (NCK) czy psychologa biznesu Wojtka Herra.

Strefa Dyskusje zlokalizowana będzie w Sali Kamiennej. Tam znów spotkają się ze sobą przedstawiciele różnych zawodów związanych ze sceną oraz artyści po to, by podyskutować na najbardziej aktualne tematy. W podzielonym na bloki tematyczne dniu każdy będzie miał możliwość posłuchania jak zmienił się rynek sceniczny w ostatnim czasie oraz w którym kierunku zmierza. Wśród panelistów znalazły się między innymi takie osoby, jak: Artur Rojek, Katarzyna Gospodarek, Maciej Żemojcin, Maciej Amanowicz, Miłosz Borycki i Paweł SPIDER Pająk. Wśród poruszanych tematów znajdą się: „Ekologia w kulturze”, „Wirtualna produkcja”, „Dźwięk imersyjny”, a także „Sponsoring i mecenat w projektach scenicznych a wizerunek marki”.

Strefa Technologie zlokalizowana będzie w Salach Redutowych. Tam swoje stoiska informacyjne będą mieli przedstawiciele dystrybutorów i producentów sprzętu scenicznego, a także przedstawiciele uczelni i stowarzyszeń. W tym miejscu możecie spodziewać się polskich premier, prezentacji, szkoleń i wykładów, na tematy związane z techniką, kreacją oraz zarządzaniem przy produkcjach scenicznych.

Konferencja Scena Jutra 2021 to wydarzenie, którego celem jest:

edukowanie

inspirowanie

nawiązywanie kontaktów

budowanie świadomości nadchodzących trendów

pokazywanie nowych możliwości technicznych

oraz związanych z nimi zagrożeń

IV Międzynarodowa Konferencja Scena Jutra 2021 kierowana jest do dyrektorów, dyrektorów technicznych i pracowników technicznych teatrów i domów kultury, hal widowiskowych i sportowych, centrów kongresowych. Organizatorów i producentów wydarzeń, koncertów i festiwali. Reżyserów, scenografów, artystów. Pracowników agencji eventowych. Artystów i aktorów zainteresowanych nowymi środkami wyrazu. Realizatorów dźwięku, światła i multimediów. Właścicieli i pracowników technicznych firm - dostawców techniki scenicznej, a także do działów marketingu korporacji, które działania promocyjne i wizerunkowe chcą wiązać ze sceną lub potrzebują inspiracji oraz rozwiązań technicznych do własnych działań online.

Wydarzenie będzie miało charakter hybrydowy. W Konferencji będzie można wziąć udział osobiście, pojawiając się 17 listopada 2021 roku w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej, ale również za pośrednictwem Internetu z zacisza swojego domu lub firmy. Udział w wydarzeniu jest płatny.

Bilety nabyć będzie można za pośrednictwem platformy eventory. Dla większych grup zainteresowanych udziałem w tegorocznym wydarzeniu organizatorzy przewidzieli specjalne pakiety promocyjne.

Pełny harmonogram IV Międzynarodowej Konferencji Scena Jutra 2021 oraz informacje na temat uczestniczących w niej gości znajdą Państwo na stronie www.scenajutra.pl.