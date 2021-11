Po co szkoła – Salon POLITYKI w Lublinie

Po co szkoła? – odpowiedzi na to pytanie poszukiwali uczestnicy i uczestniczki Salonu POLITYKI zorganizowanego jak co roku 7 listopada w Lublinie. To dzień, w którym w 1918 r. powstał Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej z premierem Ignacym Daszyńskim. POLITYKA od lat świętuje początki polskiej niepodległości, organizując z lubelską Galerią Labirynt debaty na najważniejsze społecznie i politycznie tematy.

Szkoła i edukacja zajmowały centralne miejsce w polskiej myśli społeczno-politycznej: wystarczy przypomnieć słowa Jana Zamoyskiego, dzieło Komisji Edukacji Narodowej, manifest Rządu Ludowego ustanawiający świecką szkołę czy program NSZZ Solidarność przyjęty na I Zjeździe 7 października 1981 r.