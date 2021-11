Premiera gry planszowej „Pierwszy Obywatel” | 6 grudnia

„Pierwszy Obywatel” to gra planszowa, w której gracze mogą się wcielić w spin doktorów, zarządzających losami sztabów wyborczych. Zadaniem każdego z nich jest poprowadzenie kampanii wyborczej własnego kandydata i doprowadzenie do zdobycia dla niego najwyższego zaszczytu – stanowiska Prezydenta. Premiera planszówki już 6 grudnia!

Zbliżają się wybory prezydenckie. Kandydaci przygotowują się do tego już od dawna. Tworzą programy wyborcze, planują zmiany prawa, które zapewnią ich wyborcom lepsze życie i stabilniejszą przyszłość. Skrupulatnie analizują każdy krok i każdą decyzję, którą trzeba będzie podjąć. Ale wiedzą też, że sami nie podołają wszystkim wyzwaniom, że bez pomocy innych - równie zaangażowanych osób, gotowych poświęcić się dla służby publicznej – nie są w stanie nic zdziałać. A wybory to przecież doskonały czas na zmiany. I to zmiany na lepsze! Wybory to wszak największe święto demokracji! A ponieważ jesteś jednym z najlepszych specjalistów, potrafiących przekuwać tę wiarę na głosy poparcia, wiesz, że niedługo zadzwoni telefon i zaczną spływać oferty. Bo wielu zapłaci każde pieniądze za twoje usługi. Za wiedzę, która pozwoli im wygrać wybory i zostać Prezydentem.

„Pierwszy Obywatel” to gra planszowa, w której gracze mogą się wcielić w spin doktorów, zarządzających losami sztabów wyborczych. Zadaniem każdego z nich jest poprowadzenie kampanii wyborczej własnego kandydata i doprowadzenie do zdobycia dla niego najwyższego zaszczytu – stanowiska Prezydenta.

Do zadań każdego z uczestników rozgrywki należy m.in. skonstruowanie sztabu wyborczego, wybór współpracowników, opracowanie programu wyborczego dla swojego kandydata oraz określenie strategii i kolejności działań. Następnie trzeba będzie wysyłać w teren sztabowców, którzy będą realizować zaplanowane cele i zbierać poparcie w wybranych grupach wyborczych. Bardzo ważnym elementem gry jest zapewnienie odpowiedniej ilości środków finansowych i zaplanowanie budżetu kampanii, gdyż jest on – jak wiadomo - istotnym warunkiem jej powodzenia.

Trzeba będzie odpowiedzieć sobie na pytania: Na którą grupę wyborców warto postawić? Z kim się sprzymierzyć, a od kogo odciąć lub zdystansować? Co obiecać wyborcom? Z jak wielu obietnic się uda się wywiązać? Komu na użytek kampanii warto podać rękę, a z kim zerwać znajomość? I jak to często bywa w kampaniach, nie wszystko odbywa się w „białych rękawiczkach”. W grze możliwe są również te mniej dyplomatyczne zagrania – jak przecieki do mediów, manipulacje czy nawet szantaże. Wachlarz możliwych do podjęcia działań jest dość szeroki.

Gra „Pierwszy obywatel” zainspirowana została obserwacjami toczących się na przestrzeni ostatnich lat procesów wyborczych. Nie jest grą polityczną, skierowaną przeciw komuś lub czemuś. Powstała z fascynacji samym procesem wyborczym, mechanizmami, jakie mu towarzyszą, strategiami, jaką obierają uczestniczący w niej ludzie, aby skutecznie zawalczyć o głosy wyborców, decyzjami, jakie trzeba podejmować w czasie gorączki towarzyszącej wyborom i dyskusjami, jakie toczą się w jej trakcie.

Jest czystą grą, w której trzeba planować, zawierać sojusze, czasem oszukiwać, a w której nie raz będzie można poczuć adrenalinę i napięcie. Wszak ryzyko, jakie bierzemy na siebie, przyniesie nam odpowiednie konsekwencje. A przede wszystkim pozwala nam odpowiedzieć sobie na drzemiące w nas gdzieś głęboko pytanie: A co by było, gdybym to ja decydował…?

Gra była szeroko prezentowana podczas spotkań graczy planszowych i została przyjęta ze sporym zainteresowaniem. Co ważne, jej zasady nie są skomplikowane. Liczba graczy, jacy mogą w niej brać udział to 3-5 osób, a czas rozgrywki wacha się od 90 do 120 minut. Choć oczywiście zdarza się, że rozgrywka trwa dłużej.

Została wydana przez Bored Games S.A. przy współpracy ze studiem Sargon Games sp. z o.o. i jest produktem stworzonym przez polskich autorów – Sebastiana Srebro i Marcina Szmela.

Można ją nabyć w sklepie wydawnictwa: sklep.boredgames.pl lub w lokalnych sklepach z grami planszowymi.