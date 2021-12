Z nutką ironii

Widzę nowy numer POLITYKI, biorę. Grubaśny, 148 stron na święta, spoko, dam radę. Ale co to? Za tydzień ma wyjść kolejny numer? To ja mam przeczytać półtora razy tyle w z grubsza tym samym czasie? I gdy rodzina będzie mi mówić, bym spędzał czas świąteczny z nimi, zamiast czytać POLITYKĘ, to wy będziecie tworzyli kolejny numer noworoczny? Czy wy nigdy nie odpoczywacie? Zróbcie sobie kiedyś wolne na tydzień, a ja odetchnę i przeczytam na spokojnie w dwa tygodnie te sążniste tomy, które wydajecie.