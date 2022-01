„Diuna” w reżyserii Denisa Villeneuve już od 12 stycznia na DVD i Blu-Ray!

„Diuna”, wizualno-muzyczne arcydzieło z gwiazdorską obsadą, adaptacja kultowej książki Franka Herberta w reżyserii Denisa Villeneuve, ukaże się na nośnikach 4K Ultra HD Blu-Ray™, Blu-Ray 3D™, Blu-Ray™ i DVD już 12 stycznia.

„Diuna” opowiada historię niezwykłej, pełnej przygód i emocji podróży Paula Atrydy. Temu genialnemu i utalentowanemu młodemu człowiekowi pisane jest wspaniałe przeznaczenie, którego on sam nie jest w stanie pojąć. Najpierw jednak Paul musi się udać na najbardziej niebezpieczną planetę we wszechświecie, żeby ratować rodzinę i naród. Na planecie wybucha zażarty konflikt o dostęp do niewystępującej nigdzie indziej, najcenniejszej ze znanych substancji. Wyzwala ona w ludziach ich największy potencjał. Ale wojnę przetrwają tylko ci, którzy pokonają swój strach.

Film w reżyserii nominowanego do Oscara reżysera Denisa Villeneuve jest oparty na powieści Franka Herberta z 1965 roku, uważanej za jedną z najbardziej wpływowych książek XX wieku i inspirację wielu najpopularniejszych filmów wszech czasów.

„Odkryłem tę książkę, gdy byłem nastolatkiem. Pamiętam, że byłem nią całkowicie zafascynowany tym, co mówiła o naturze - prawdziwym głównym bohaterze Diuny - opowiada Villeneuve - W tym czasie studiowałem nauki ścisłe, chciałem zostać filmowcem lub biologiem, więc sposób, w jaki Frank Herbert podszedł do ekologii w tej książce, był dla mnie bardzo świeży i poetycki. Jego pogląd na naturę był absolutnie hipnotyzujący – zachwyciły mnie wszystkie piękne ekosystemy, które stworzył. Jego opis chaosu spowodowanego kolonializmem był portretem XX wieku i jest nadal aktualny. W tym wszystkim jest młody człowiek zmagający się ze swoją tożsamością, próbując odnaleźć się w świecie, tak jak ja sam. Sposób, w jaki Paul odkrywa swoją tożsamość poprzez inną kulturę, był dla mnie niesamowity”.

Filmowa adaptacja „Diuny” to rywalizacja rodzin, starcia plemienne, ucisk społeczny i katastrofa ekologiczna na bezlitosnej, surowej planecie – to wszystko tworzy fantastyczne, kinowe doświadczenie, które jest jednocześnie epickie i intymne.

Sam Herbert podróżował po świecie i był studentem historii, który czerpał wiele z tego, co działo się wokół. Villeneuve, uznawany za mistrza opowiadania skomplikowanych historii na ekranie, podszedł do „Diuny” w bardzo podobny sposób - jego celem było zabranie widzów do miejsc, w których nigdy nie byli.

Uznani scenarzyści Jon Spaihts i Eric Roth, a także Villeneuve, mieli przed sobą trudne zadania. Spaihts wspomina: „To była dla mnie życiowa szansa. Po raz pierwszy przeczytałem Diunę w wieku 12 lub 13 lat; to jedna z najgłębszych rzeczy, które przeczytałem i stała się jedną z moich ulubionych lektur, jak Władca Pierścieni i kilka innych kultowych książek. Uderzającym doświadczeniem podczas pracy nad scenariuszem było to, że wszystko, czego naprawdę potrzebowałem, to rozpocząć scenę, a mój mózg po prostu układał dialogi. Dokładnie wiedziałem, dokąd zmierza każda kwestia.”

„Jestem wielkim fanem Diuny” – stwierdził Roth - To była jedna z tych książek, które znałem szczególnie dobrze jako nastolatek. Świat Diuny jest niesamowity, podobnie jak używany przez bohaterów język, który wywodzi się wprost z wyobraźni Herberta. Dla mnie najważniejszym elementem tego świata był aspekt społeczny i jego wpływ na zmiany środowiskowe. Ta książka ma wszystko co potrzebne, aby stać się wspaniałą historią: planetę Arrakis, relacje ojciec-syn i matka-syn, fakt, że kobiety są bardzo wpływowe… To wydaje się nowoczesne i zaskakujące, że Herbert napisał Diunę w latach 60.”

Film kręcony był w plenerach na Węgrzech, w Jordanii, Abu Zabi i Norwegii, gdzie Villeneuve i jego zespół, w tym operator Greig Fraser i scenograf Patrice Vermette, stworzyli swoje własne, niesamowite planety. Kostiumolodzy Jacqueline West i Robert Morgan projektowali wygląd każdej postaci w taki sposób, w jaki reżyser wyobrażał ich sobie, gdy czytał książkę. Nawet kompozytor Hans Zimmer, również wielki fan „Diuny”, przebywał na pustyni i myślał o przyszłej partyturze.

„Dla mnie Diuna to thriller psychologiczny, film przygodowy, wojenny, ale też film o dojrzewaniu. To nawet historia miłosna - zauważa Villeneuve, który w końcu jest w stanie spełnić swoje marzenie o przeniesieniu na ekran przełomowego dzieła z całą jego złożoną mitologią - Nie bez powodu przez te wszystkie lata książka leżała na mojej półce, tuż obok łóżka”.

W filmie wystąpili między innymi Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Jason Momoa, Oscar Isaac, Javier Bardem i Zendaya.

Jak mówi Villeneuve, „proces wyboru Timothée Chalameta był bardzo prosty: nie było go. Nie miałem planu B. Od początku wiedziałem, że zrobię ten film z Timothée. Na szczęście nie było trudno go przekonać, bo bardzo spodobał się mu scenariusz i chciał ze mną pracować. Jest niesamowitym aktorem. Przede wszystkim Timothée jest bardzo rozważny i to widać w jego oczach. Paul jest intelektualistą i musimy to czuć przez cały film, że jest kimś, kto ma wątpliwości, kto na nowo wyobrazi sobie otaczający go świat, przyjmie inną rzeczywistość i dostosuje się do nowej. To wymaga dużej inteligencji, zdolności do adaptacji i to jest coś, co chciałem zobaczyć w Paulu Atrydzie”.

„Diuna” spotkała się z doskonałym przyjęciem krytyków filmowych i widzów na całym świecie. W Polsce film obejrzało do tej pory blisko milion widzów.