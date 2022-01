Myśli myśliwego

Chciałbym nawiązać do rozmowy Agnieszki Sowy z Zenonem Kruczyńskim („Ani pif, ani paf”, POLITYKA 45/21). Często spotykam w mediach atak na myśliwych okraszony epitetami typu „hobby szafujące życiem”, to o tyle zaskakujące, że przytaczane argumenty nijak się mają do kanonów nauki przyrodniczej. Eksploatowanie przyrody przez ludzkość poniżej jej zdolności produkcyjnej i możliwości odtworzenia stawia myślistwu zadanie utrzymania równowagi w ekosystemach i zachowania różnorodności.