Konkurs AstroCamera 2022. Spójrz w niebo i zrób zdjęcie

Amatorzy fotografowania nieba z całego świata! Hevelianum zaprasza Was do udziału w konkursie AstroCamera 2022, jedynego w Polsce międzynarodowego konkursu astrofotograficznego. Zgłoszenia można nadsyłać od 28 stycznia do 27 kwietnia. W tym roku konkurs odbywa się już po raz dziesiąty.

Co roku w dniu urodzin swojego patrona, najsławniejszego gdańskiego astronoma Jana Heweliusza, Hevelianum ogłasza kolejną edycję AstroCamery. Konkurs jest adresowany do miłośników astronomii i fotografowania z całego świata. – Przygotowaliśmy wiele atrakcji – jak na jubileuszową, dziesiątą już edycję konkursu przystało – które będziemy realizować przez cały najbliższy rok – opowiada Paweł Golak, dyrektor Hevelianum. – W dniu inauguracji edycji 2022 uruchamiamy nową stronę internetową, na której znajdą się między innymi wszystkie dotychczas nagrodzone zdjęcia. Ukaże się na niej również elektroniczny „Poradnik astrofotografii”, dzięki któremu chcemy popularyzować astronomię i astrofotografię, a jednocześnie zachęcić kolejnych fotografów do zgłaszania swoich prac w naszym konkursie. Planujemy również spotkania z ciekawymi ludźmi promujące astronomię, wydanie albumu oraz wystawę z wybranymi pracami konkursowymi. Laureatów, jak co roku, wybierze jury, w którego skład wchodzą uznani badacze i popularyzatorzy astronomii, astrofizyki i fotografii. Na zwycięzców czekają nagrody finansowe. Warto wspomnieć, że konkurencja jest duża. W ubiegłorocznej edycji AstroCamera padły dwa rekordy. Napłynęła największa w historii całego konkursu liczba prac – 434, a do rywalizacji stanęło najwięcej autorów – 178, m.in. ze Stanów Zjednoczonych, Chile, Nowej Zelandii czy Kamczatki. – Astrofotografia to pasja pełna poświęcenia. Za ostateczną fotografią, którą możemy podziwiać, często kryje się ciężka wielomiesięczna praca autorów zdjęć. Niektórzy uczą się wspinaczki, aby dotrzeć do miejsca, skąd nacisną spust migawki. Inni podróżują na drugi kraniec świata, by doścignąć wyjątkowe zjawisko, na które ludzkość czekała wiele lat. A czasem naświetlają niewielki fragment nieba przez setki godzin, wykonując setki ekspozycji ekstremalnie małego fragmentu nieba, gdzieś z miejsca oddalonego od skażonej światłem cywilizacji – opowiada Magdalena Więcek-Olszewska, przewodnicząca jury, astronom, specjalista ds. edukacji astronomicznej w Hevelianum, która sama pasjonuje się fotografią. Idea konkursu narodziła się w 2011 roku, kiedy obchodzono 400 rocznicę urodzin Jana Heweliusza. Już tradycyjnie 28 stycznia, czyli w dniu urodzin słynnego astronoma, ogłaszane są kolejne edycje. Od 2014 roku konkurs ma zasięg międzynarodowy. ZADANIE KONKURSOWE Prace fotograficzne będą przyjmowane w trzech kategoriach: KATEGORIA I. Obiekty głębokiego nieba (kategoria najbardziej wymagająca) – należą do nich m.in. galaktyki, mgławice czy gromady gwiazd KATEGORIA II. Obiekty Układu Słonecznego, takie jak: Słońce, Księżyc, planety, komety i wszystkie zjawiska im towarzyszące KATEGORIA III. Astrokrajobraz – dotyczy wszystkich obiektów i zjawisk na niebie eksponowanych z ziemskim krajobrazem. HARMONOGRAM PROJEKTU 2022 28 stycznia → inauguracja konkursu, zgłoszenia są przyjmowane przez stronę: www.astrocamera.pl 27 kwietnia, godz. 15:00 CEST → ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń 5 czerwca 2022 → ogłoszenie wyników Szczegóły na stronie: www.astrocamera.pl.