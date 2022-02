Wystawa "Wspólne przestrzenie. Migracje edukacyjne w kontekście zimnej wojny" od 15 lutego

Najnowsza wystawa Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie to opowieść o międzynarodowych relacjach w obszarze kultury, o przepływie idei i doświadczeniach ludzi kultury i sztuki. Do zobaczenia w Muzeum Etnograficznym w Warszawie od 15 lutego do 27 marca 2022 roku.

Kiedy w drugiej połowie lat 50. XX wieku otwierał się nowy rozdział w stosunkach między blokiem wschodnim a krajami tzw. Trzeciego Świata Polska stała się jednym z istotnych ośrodków edukacyjnych. Państwa socjalistyczne intensywnie współpracowały na wielu polach z krajami Afryki Północnej oraz Bliskiego Wschodu, ale dotychczasowe publiczne debaty, badania i projekty w dużej mierze skupiały się na analizie ówczesnej współpracy politycznej, na wymianie handlowej oraz infrastrukturalnej, a ich bohaterami byli inżynierowie, pracownicy biur projektowych i przedsiębiorstw handlu zagranicznego. Mniej uwagi poświęcano twórcom kultury czy byłym studentom kierunków artystycznych. Wystawa Wspólne przestrzenie. Migracje edukacyjne w kontekście zimnej wojny to opowieść o międzynarodowych relacjach w obszarze kultury, o przepływie idei i doświadczeniach ludzi kultury i sztuki. Ta opowieść wykracza poza zwykły transfer wiedzy i bilateralne umowy edukacyjne. Z jednej strony wprowadza odbiorców w ówczesny kontekst społeczny, nakreśla skalę tej wymiany, jej wielostronny i złożony charakter, ale najważniejsi są jej bohaterowie. Artyści, ludzie kultury, architekci - to ich historie pokazują, w jaki sposób międzynarodowa współpraca edukacyjna stała się sposobem na budowanie trwałych relacji oraz instytucjonalnych związków i międzyludzkich przyjaźni. Przeprowadzone w ramach projektu badawczego wywiady historii mówionej pozwoliły autorom wystawy nakreślić sylwetki arabskich uczestników wymiany naukowej. W tym gronie znaleźli się, między innymi, palestyński fotograf Mahmoud Dabdoub, który studiował w Lipsku, egipska baletnica Magda Saleh, stypendystka w moskiewskiej Akademii Baletu Balszoj czy pochodzący z Syrii rzeźbiarz i medalier Majid Jammoul, absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Wystawa jest częścią międzynarodowego projektu badawczego Kontakty naukowe w przestrzeni ideologicznej: studenci z Bliskiego Wschodu w bloku wschodnim (1950–1991). Projekt ten został poświęcony stosunkom akademickim między Bliskim Wschodem a blokiem wschodnim w kontekście zimnej wojny. Wystawę Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie będzie można zwiedzać w Muzeum Etnograficznym w Warszawie od 15 lutego 2022 roku do 27 marca 2022 roku. Zaplanowane są liczne wydarzenia towarzyszące, debaty panelowe, wykłady i pokazy filmowe. Więcej informacji na stronie:

https://www.dhi.waw.pl/pl/aktualnosci/detail/news/wystawa-wspolne-przestrzenie-migracje-edukacyjne-w-kontekscie-zimnej-wojny.html