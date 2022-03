W nawiązaniu do Waszego (naszego) jubileuszu przesyłam kopię slajdu sprzed prawie 40 lat (z 13 kwietnia 1982 r.). Nie pamiętam co prawda „co czytali Chińczycy”, ale ja czytam Was od ponad 50 lat (nadal w wersji papierowej), a moja córka Magda (na slajdzie) czyta Was obecnie elektronicznie – ale regularnie – w Hiszpanii.

Z gorącymi życzeniami dalszych lat i kolejnych pokoleń.

JACEK CICHOCKI