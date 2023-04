Nabór zgłoszeń w XI edycji Stypendium im. Leopolda Ungera

Do 31 maja można zgłaszać się do XI edycji ogólnopolskiego programu stypendialnego skierowanego do młodych dziennikarzy i adeptów dziennikarstwa – jedną z nagród jest staż w redakcji POLITYKI.

Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń w ramach XI edycji ogólnopolskiego programu stypendialnego skierowanego do młodych dziennikarzy i adeptów dziennikarstwa – studentów wszystkich kierunków i stopni kształcenia do 35 roku życia. Do zdobycia: stypendium w formie nagrody pieniężnej w wysokości 5 tys. złotych za utwór publicystyczny spełniający kryteria dziennikarstwa poważnego (dotyczy prac opublikowanych w ostatnim roku kalendarzowym, jak również ukończonych, ale wcześniej niepublikowanych)

stypendium w formie dwutygodniowego stażu w redakcji belgijskiego dziennika „Le Soir” w Brukseli

stypendium w formie miesięcznego stażu w redakcji dziennika „Gazeta Wyborcza” w Warszawie

stypendium w formie miesięcznego stażu w redakcji tygodnika „Polityka” w Warszawie

w Warszawie stypendium w formie miesięcznego stażu w biurze prasowym Forum Ekonomicznego w Warszawie Kryteria oceny: opublikowane w różnych rodzajach mediów tematy publicystyczne

praca na rzecz mediów studenckich

współpraca z mediami internetowymi

udokumentowane publikacjami efekty staży dziennikarskich Nabór wniosków w XI edycji Stypendium trwa od 1 kwietnia do 31 maja 2023 roku.

Zgłoszenia przyjmowane są drogą mailową - stypendium.unger@umcs.lublin.pl Szczegóły dotyczące przyznawania Stypendium w tym Regulamin i Wniosek znajdują się pod załączonym linkiem: www.umcs.pl/pl/stypendium-leopolda-ungera.htm Stypendium im. Leopolda Ungera to cykliczny program stypendialny, zainicjowany przez Rodzinę Patrona, który został uruchomiony w 2013 roku przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Do tej pory wyłoniono 54 Laureatów, którzy mieli możliwość realizacji projektów reportażowych, szlifowania warsztatu pod okiem doświadczonych praktyków i rozwoju pasji dziennikarskiej.