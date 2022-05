Stypendium im. Leopolda Ungera

Rozpoczyna się nabór do X edycji ogólnopolskiego programu stypendialnego skierowanego do młodych dziennikarzy i adeptów dziennikarstwa – studentów wszystkich kierunków i stopni kształcenia do 35. roku życia.

Do zdobycia: l stypendium w formie nagrody pieniężnej w wysokości 5 tys. zł za utwór publicystyczny spełniający kryteria dziennikarstwa poważnego (dotyczy prac opublikowanych w ostatnim roku kalendarzowym, jak również ukończonych, ale wcześniej niepublikowanych l stypendium w formie miesięcznego stażu w redakcji POLITYKI w Warszawie l stypendium w formie dwutygodniowego stażu w redakcji belgijskiego dziennika „Le Soir” w Brukseli l stypendium w formie miesięcznego stażu w redakcji „Gazety Wyborczej” w Warszawie l stypendium w formie miesięcznego stażu w biurze prasowym Forum Ekonomicznego w Warszawie.