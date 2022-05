Festiwal Millennium Docs Against Gravity już 12-22 maja w ośmiu miastach, online od 24 maja do 5 czerwca 2022

Festiwal Millennium Docs Against Gravity odbędzie się w dniach 12-22 maja w ośmiu miastach – Warszawie, Wrocławiu, Gdyni, Poznaniu, Katowicach, Lublinie, Bydgoszczy oraz po raz pierwszy w Łodzi. Od 24 maja do 5 czerwca potrwa część online.

Rethink Everything!

Tegoroczne hasło festiwalu to „Rethink Everything”. Dwa lata pandemii i agresja Rosji na Ukrainę wymuszają nowe podejście do świata dookoła nas, do czego zachęcają filmy dokumentalne, które zostaną zaprezentowane w programie festiwalu. „Twórcy filmowi od lat ostrzegali przed Mordorem moskiewskim, czego wydaje się nie dostrzegali możni tego świata. Czy to znaczy, że kino straciło siłę przekonywania i nie jest traktowane tak poważnie jak kiedyś? Czy stało się już wyłącznie rozrywką? To nie jest prawdą. Wybitne dzieła filmowe są magnesem, przyciągają uwagę wszystkich i wpływają na opinię publiczną” - podkreśla dyrektor festiwalu Artur Liebhart. W obliczu aktualnych wydarzeń obecność ukraińskich lub opowiadających o Ukrainie filmów na festiwalu nabiera nowego, szczególnego znaczenia – pozwala na lepsze poznawanie kultury i historii naszych wschodnich sąsiadów i jest ważnym wyrazem solidarności z nimi. W tegorocznym programie znalazło się aż pięć takich filmów.

Festiwal doceniony przez Europejską Akademię Filmową

Festiwal został włączony w tym roku przez Europejską Akademię Filmową w poczet „najważniejszych festiwali europejskich” (Major European Festivals), co oznacza, że zyskuje możliwość kwalifikowania filmów do Europejskiej Nagrody Filmowej.

Wrażliwość społeczna i zwiększanie dostępności

W tym roku MDAG zachowa po raz kolejny parytet – wszystkie prezentowane w programie filmy zostały wyreżyserowane równo przez 90 kobiet i 90 mężczyzn. W Konkursie Głównym przeważają twórczynie – najlepsze filmy dokumentalne stworzyło 8 reżyserek i 6 reżyserów. W składach jurorskich, w których zasiada 21 osób, znalazło się 12 kobiet i 9 mężczyzn.

Z myślą o osobach z niepełnosprawnościami Bank Millenium jako mecenas tytularny wydarzenia i Festiwal wspólnie kontynuują projekt zwiększania dostępności. Wybrane filmy i seanse będą już czwarty rok z rzędu wyświetlane z napisami dla niesłyszących oraz z audiodeskrypcją. Filmy, które będą dostępne w specjalnej wersji to największe hity tegorocznego festiwalu: „Dom z drzazg” (A House Made of Splinters), reż. Simon Lereng Wilmont, „Lombard”, reż. Łukasz Kowalski, „McCurry. W pogoni za kolorem” (McCurry: The Pursuit of Colour), reż. Denis Delestrac oraz „Rzeka” (River), reż. Jennifer Peedom.

Konkurs Główny i Konkurs Polski

W tym roku do Konkursu Głównego festiwalu zostało zakwalifikowanych 12 filmów, w tym aż trzy polskie! Będą walczyły nie tylko o Grand Prix - Nagrodę Banku Millennium, ale także nagrody lokalne w pozostałych miastach festiwalowych: Grand Prix Dolnego Śląska we Wrocławiu, Bydgoszcz ART/DOC Award, Grand Prix Silesia Film w Katowicach, Grand Prix Miasta Gdyni oraz Nagrodę Wolności ufundowaną przez Miasto Poznań.

Festiwalowa publiczność po raz kolejny będzie miała okazję do unikalnego spotkania z rodzimym kinem dokumentalnym. W Konkursie Polskim bierze udział osiem produkcji, które mają szansę na trzy nagrody – Nagrodę dla Najlepszego Polskiego Filmu, Nagrodę za Najlepszą Produkcję w Konkursie Polskim od studia postprodukcyjnego Smakjam oraz Nagrodę Stowarzyszenia Kin Studyjnych.

Festiwalowe nowości

Po raz pierwszy na festiwalu zaprezentowany zostanie Konkurs Filmów Krótkometrażowych. To wybór filmów dokumentalnych z całego świata, których długość nie przekracza 45 minut. Drugą nowością jest Konkurs dla Najlepszego Filmu dla Młodej Widowni, towarzyszący sekcji OKI DOKI.

Jak co roku, w programie festiwalu zagościło także kilka nowych sekcji. Zebrane w nich filmy dotyczą tematów i miejsc, które w ostatnim czasie szczególnie interesowały twórców i twórczynie kina dokumentalnego. Sekcja „Love Stories” poświęcona jest często nieoczywistym historiom miłosnym i pozwala zgłębić jedno z najważniejszych uczuć w ludzkim życiu. „Zanim dorośniesz” skupia się na młodych bohaterach i bohaterkach poszukujących swojej ścieżki. Z kolei „Oblicza Dalekiego Wschodu” skupiają się na sytuacji w Bangladeszu, Chinach, Mjanmie czy Wietnamie. Zastrzykiem wiedzy, który podsuwa pomysły na realne zmiany rzeczywistości, są filmy zebrane w sekcji „Nauka nas uratuje”. Tegoroczną sekcją awangardową są „Archiwa przyszłości”.

Tegoroczne retrospektywy i występ Bill Frisell Trio



W ramach 19. Festiwalu Filmowego Millennium Docs Against Gravity zostanie zaprezentowanych 18 tytułów filmowych mistrza pracy z archiwalnymi materiałami Billa Morrisona, który spotka się z publicznością, studentami Szkoły Filmowej w Łodzi oraz będzie jurorem w Konkursie Filmów Krótkometrażowych. Jego retrospektywie będzie towarzyszyło niezwykle wydarzenie muzyczno-filmowe. Już w maju w Warszawie Bill Frisell Trio po raz pierwszy zaprezentuje polskiej publiczności wyjątkowy projekt The Mesmerists! Artysta, o którym The New Yorker napisał, że „jest dla gitary tym, kim dla trąbki był Miles Davis”, ze swoim trio stworzy wyjątkową oprawę dźwiękową pod dwa filmy Morrisona. Na wydarzenie zapraszamy do Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie w sobotę 14 maja o godzinie 20:00.

Twórczość filmowa wybitnej eseistki, krytyczki kultury i ikony popkultury Susan Sontag zostanie zaprezentowana w ramach drugiej tegorocznej retrospektywy. Jej bogata i różnorodna filmografia pozostaje w Polsce nadal niemal nieznana.

