Ciekawy artykuł Andrzeja Krajewskiego „Wygrana samobójcy” (POLITYKA 12) został zilustrowany m.in. zdjęciem brooklyńskiej klasy szkolnej. W podpisie do niego udało się komuś wyhodować piękną kaczkę dziennikarską; zapewne Google Translator przetłumaczył „duck and cover exercise” jako „ćwiczenia kaczka i osłona”, podczas gdy sens tego określenia to „zanurkuj i ukryj się (za lub pod osłoną)”.