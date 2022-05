Chcę na gorąco podzielić się kilkoma refleksjami po przeczytaniu artykułu Agnieszki Sowy o zakładzie poprawczym w Studzieńcu („Studzieniec bez dna”, POLITYKA 21). Pracuję w branży ponad 20 lat, więc mam dość dobrą orientację w temacie. Nie jest prawdą, że sędziowie nie kierują młodocianych do zakładów poprawczych, bo mają świadomość, że to prosta droga do więzienia.