Poprawczak. Czy to działa? Młodzi wychodzą i mają dwie lewe ręce

Wydajemy ogromne pieniądze na resocjalizację młodocianych przestępców. Na ogół mało skuteczną.

Jak to możliwe, że budżet państwa przeznacza ponad 600 tys. zł rocznie na utrzymanie jednego wychowanka w zakładzie poprawczym? Miesięcznie taki młodociany przestępca kosztuje więc ok. 50 tys. zł. Dla porównania: utrzymanie jednego dorosłego skazanego to niewiele ponad 3 tys. zł miesięcznie.

W Studzieńcu, jednym z najstarszych zakładów poprawczych w Polsce, tak to właśnie wygląda. Przebywa tam zaledwie 13 wychowanków, a roczny budżet zakładu wynosi ok. 8 mln zł. Zakład jest ogromny: ponad 90-hektarowa nieruchomość, na niej sześć domów dla wychowanków, budynek administracji, szkoła i budynki warsztatowe.