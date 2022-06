Wystawa Szymona Szymankiewicza

Z kolei od 9 czerwca zapraszamy do Wrocławia – a konkretnie do galerii sztuki Vivid Gallery (plac Kościuszki 4) – na wystawę Szymona Szymankiewicza, rysownika współpracującego z POLITYKĄ i jednego z najciekawszych polskich plakacistów młodego pokolenia. Wystawa „Bez obrazy” to próba przeniesienia pomysłów artysty na płótna malarskie. To także okazja do zapoznania się z najbardziej znanymi plakatami Szymona Szymankiewicza, w tym tymi, które pojawiały się na naszych łamach.