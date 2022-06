Wschód Kultury – Inne Brzmienia w Lublinie, 7-10 lipca 2022

Wschód Kultury – Inne Brzmienia to najbardziej pożądany atut w nowoczesnej muzyce oraz siła napędowa najwybitniejszych artystów, pchająca ich do kreowania tego, co nowatorskie i niepowtarzalne.

Festiwal umożliwia spotkanie z najciekawszymi zjawiskami muzycznymi na pograniczu różnych gatunków, tradycji i wpływów kulturowych. To jedno z najbardziej inspirujących i odkrywczych wydarzeń muzycznych w Polsce, które pozwala usłyszeć, w samym sercu Lublina, światowe gwiazdy i muzyczne odkrycia! Idea Innych Brzmień pozwala prezentować artystów, dla których muzyka stanowi inspirację i nieustanne wyzwanie. Na festiwalowych scenach łączymy style i gatunki, zapraszając zarówno twórców, jak i publiczność w unikatową podróż, w trakcie której lista ulubionych artystów wszystkich naszych gości zdecydowanie się wydłuża. W tym roku, w Lublinie zagrają m.in.: Godflesh, Squarepusher, Beardyman, Lean Left, Pablopavo i Ludziki, Niemoc, Nanga, Julian Sartorius. W ramach dorocznej prezentacji wybranej wytwórni płytowej spotkamy się z przedstawicielami waszyngtońskiej oficyny Dischord i zespołami: Scream, Soulside, Girls Against Boys oraz Escape-ism. Wschodnią część line-upu reprezentować będą: Cluster Lizard, Kadabra Dyskety Kusaje, Dlina Volny, MaDMApper i Anushka Chkheidze. W związku z partnerskim zaangażowaniem festiwalu Inne Brzmienia w działania sieci Keychange – pionierskiej międzynarodowej inicjatywy na rzecz równości płci w branży muzycznej, w dniach 7-10 lipca 2022 r w Lublinie usłyszymy 3 innowatorki z obszaru muzyki: NIMF, Bandit Bandit i Fågell. Wschód Kultury - Inne Brzmienia obfituje także w wydarzenia pozamuzyczne. Kino festiwalowe, targi małych wydawców, muzyczne spotkania literackie oraz księgarnia Słowobranie to atrakcje dla wszystkich uczestników festiwalu. Dodatkowo, w tym roku publiczność będzie miała okazję zobaczyć plakaty najlepszych ukraińskich ilustratorów. W ramach solidarności z naszymi wschodnimi sąsiadami będzie można podziwiać prace Klubu Ilustratorów Pictoric. W programie tegorocznej edycji wydarzenia artyści zaprezentują dwie wystawy – Yellow & Blue oraz Support Ukraine PIC | Obraz wojny. Na festiwalową publiczność czekają też premiery literackie. W tym roku portfolio Wschodniego Expressu powiększy się o kolejne cztery tytuły: Igor Pomierancew „KGB i inne wiersze”, Łeś Bełej „Lustrzany sześcian”, Agnė Žagrakalytė „Klara. Bande dessinée”, Wano Krueger „Ostatni pocałunek Iljicza”. Natomiast w ramach nowej serii wydawniczej „Zakotwiczone” zaprezentowane zostaną dwie pozycje: Jankew Glatsztejn „Dobranoc, świecie” oraz Józef Łobodowski „Wyzwolenie”. Festiwal Inne Brzmienia - Wschód Kultury to również święto dzieci. W tym roku na najmłodszych czekają liczne warsztaty muzyczne, spektakle i koncerty. Wśród atrakcji są m.in. nauka gry na ukulele, budowanie instrumentów z warzyw, nagranie teledysku czy stworzenie muzycznego potwora. Wschód Kultury – Inne Brzmienia

7–10 lipca 2022 Lublin, Błonia pod Zamkiem Wstęp na wydarzenie jest wolny. Organizatorzy festiwalu Wschód Kultury – Inne Brzmienia:

