Mężczyzna z żeńską końcówką

Feminatywa to gorący temat feministycznego dyskursu, który zarzuca językowi polskiemu dyskryminację kobiet, ale nie jest prawdą, że czyni to poprzez używanie rzeczowników rodzaju męskiego jako nazw zawodów i funkcji. Tak jest wtedy, gdy użyta jest forma mianownikowa, w innych przypadkach rzeczowniki te odnoszące się do kobiet nie podlegają odmianie, podczas gdy użyte w stosunku do mężczyzn przyjmują odpowiednie końcówki, np. spotkanie z profesor Kowalską, ale spotkanie z profesorem Kowalskim.