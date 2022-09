Szalone Dni Muzyki „Ballady i romanse", 23-25 września 2022 roku.

Sinfonia Varsovia zaprasza na 12. edycję festiwalu Szalone Dni Muzyki. Ostatni weekend września upłynie pod znakiem romantyzmu.

Podczas trzech festiwalowych dni w salach Teatru Wielkiego - Opery Narodowej oraz Kościoła Środowisk Twórczych odbędzie się 35 koncertów symfonicznych, kameralnych, jazzowych i familijnych w wykonaniu setek uznanych artystów. W programie arcydzieła europejskiego romantyzmu – Berlioza, Brahmsa, Chopina, Mahlera, Schuberta i Schumanna. Wśród zaproszonych artystów Agata Zubel, Jonas Vitaud, Tanguy de Williencourt, Katarzyna Budnik, Trio Nebelmeer, Kwartet Modigliani. Bilety w cenie 20–30 zł dostępne w Internecie oraz kasach Teatru Wielkiego - Opery Narodowej.

Ballady i romanse

Tegoroczne Szalone Dni Muzyki będą wielkim świętem muzyki romantycznej. Obchodzone właśnie dwusetlecie wydania Ballad i romansów Adama Mickiewicza jest zachętą, by bliżej spojrzeć na muzykę romantyzmu, jej wyjątkową aurę i charakterystyczną tematykę. W programie festiwalu znajdziemy liczne inspiracje Mickiewiczowskie w muzyce europejskiej, fascynacje Byronem czy umuzycznioną niemiecką poezję XIX wieku.

Dotrzemy do ludowych i średniowiecznych źródeł romantyzmu, widocznych w operze czy poemacie symfonicznym, ale też sięgniemy wprost po średniowieczną balladę (La Morra) i całkiem współczesną improwizację jazzową (Airelle Besson, Atom String Quartet, Adam Bałdych Quintet). Zabrzmią rzadko słyszane obecnie instrumenty, które w XIX wieku cieszyły się szczególnym zainteresowaniem, takie jak lira korbowa, cymbały i harmonika szklana. Program kameralny ukaże przekrój romantycznego repertuaru europejskiego, oddając szczególny hołd postaci Franciszka Schuberta, niemal rówieśnika Mickiewicza i równego mu na gruncie muzycznym romantycznego prekursora.

Ważną częścią programu będą wydarzenia familijne: Smykofonie i koncerty ze smokiem Bazylkiem dla najmłodszych (0-5, 3+, 6+ lat), a także koncerty dla starszych dzieci i młodzieży (9+, 12+ lat) Romantyzm? Fantastycznie oraz Mickiewicz Story Map. Dwa z koncertów familijnych odbędą się na głównej scenie Teatru Wielkiego - Opery Narodowej i zaangażują większe składy instrumentalne.

Artyści z Polski i zagranicy

Wystąpią orkiestry Sinfonia Varsovia, NFM Leopoldinum, Polskiego Radia w Warszawie oraz Teatru Wielkiego - Opery Narodowej pod kierownictwem dyrygentów Jurka Dybała, Patricka Fournilliera, Marty Gardolińskiej, Jacka Kaspszyka, Michała Klauzy, Ernsta Kovacica, Yaroslava Shemeta i Dirka Vermeulena. Jako soliści wystąpią m.in. Katarzyna Budnik, Emmanuel Rossfelder, Élodie Soulard, Jonas Vitaud, Tanguy de Williencourt i Agata Zubel, a także animator Mariusz „Wilk” Wilczyński i aktor Jan Peszek.

Wśród zespołów kameralnych zaprezentują się Kwartet Modigliani, Trio Nebelmeer, Splot Quartet, Wiener Glasharmonika Duo i szwajcarski ansambl muzyki dawnej La Morra, a także składy jazzowe: francuskiej trębaczki Airelle Besson oraz polskie formacje Adam Bałdych Quintet i Atom String Quartet. Towarzyszyć im będą kameraliści Sinfonii Varsovii.

Szalona idea festiwalu

Centralną ideą Szalonych Dni Muzyki jest przełamywanie barier dzielących słuchaczy od muzyki klasycznej. Jest to możliwe dzięki wyjątkowej atmosferze festiwalu, przystępnym długościom koncertów i niewygórowanym cenom biletów. Organizatorzy chcą tym samym zachęcać i ułatwiać odbiorcom udział w koncertach przy utrzymaniu prezentacji muzyki na możliwie najwyższym poziomie.

Trwające około godziny wydarzenia odbywają się od rana do wieczora w kilku pobliskich przestrzeniach jednocześnie. Koncertowe lokalizacje przyjmą w tym roku nazwy kwiatów silnie skojarzonych z literaturą romantyczną. W Teatrze Wielkim - Operze Narodowej będą to Lilije (Sala Moniuszki), Fiołki (Sale Redutowe), Kwiat paproci (Zascenie) i Stokrotka (Sala Kameralna), a Kościół Środowisk Twórczych otrzyma nazwę Róża.

Jedenaście dotychczasowych edycji polskiej odsłony Szalonych Dni Muzyki to ponad 700 występów z kilkoma tysiącami artystów, które przyciągnęły przeszło 350 tysięcy słuchaczy. Od początku koncerty odbywały się w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej, a głównym organizatorem była Sinfonia Varsovia. Festiwal narodził się we Francji jako La Folle Journée. Jego pomysłodawcą i dyrektorem artystycznym jest René Martin, a organizatorem – Centre de Réalisations et d'Études Artistiques à Nantes (CRÉA). Po raz pierwszy festiwal odbył się w Nantes w 1995 roku, ale jego idea szybko przekroczyła granice Francji i na przestrzeni lat stał się prawdziwie międzynarodowym muzycznym fenomenem.

Bilety w cenie 20–30 zł dostępne w kasach Teatru Wielkiego - Opery Narodowej oraz w Internecie na stronie www.teatrwielki.pl. Przy zakupie karnetu (biletów na cztery różne koncerty) przysługuje zniżka 20%. By otrzymać rabat, należy dokonać zakupu przez podstronę: https://butik.teatrwielki.pl/karnety/karnet-na-szalone-dni-muzyki-2022.html.

Szczegółowy program festiwalu dostępny jest na stronie www.szalonednimuzyki.pl.