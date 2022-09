26. edycja Festiwalu Nauki w Warszawie, 16-25 września 2022.

Zapraszamy na XXVI edycję Festiwalu Nauki. W tym roku spotkamy się w dniach 16-25 września w różnych punktach Warszawy i w jej okolicach.

Udział w Festiwalu to okazja do poznania naukowczyń i naukowców, poszerzania wiedzy i pogłębienia zainteresowań. To także możliwość odkrywania tego, co bliskie poprzez wizyty w miejscach, w których zagości Festiwal Nauki. Od poprzedniej, jubileuszowej edycji Festiwalu minął rok. Globalne wydarzenia unaoczniły wagę odnotowanych już problemów i przynosły nowe zjawiska domagające się zrozumienia. Staraliśmy się, żeby nie zabrakło im przystępnego dla wszystkich zainteresowanych naukowego komentarza. Na festiwalowe wydarzenia zapraszamy dorosłe pasjonatki i pasjonatów nauki, a także młodzież i dzieci.

W 2022 roku można wybierać spośród: 6 debat głównych, 9 wydarzeń specjalnych, 13 spotkań całodniowych, 100 spotkań klubowych (od poniedziałku do piątku), 29 „Wieczorów z nauką”, 132 spotkań weekendowych oraz 26 wydarzeń dodatkowych, w tym 13 wystaw. Przygotowano również 22 spotkania dla dzieci, a także 336 lekcji dla młodzieży szkolnej. W organizacji wymienionych wydarzeń bierze udział 121 instytucji naukowych: wyższych uczelni (w tym wydziałów i instytutów), muzeów oraz instytutów Polskiej Akademii Nauk.

Tegoroczny Festiwal Nauki zainauguruje debata główna prowadzona przez prof. Andrzej Wysmołka, na temat tego, jakiej energii potrzebujemy, żeby przetrwać zarówno najbliższe zimy, jak i jako gatunek, w nie tak już odległej przyszłości (16 IX, godz. 18.00). COVID-19 wciąż jest obecny w naszym życiu, nawet jeśli próbujemy wrócić do normalności. Czy powrót jest jednak możliwy? Red. Edwin Bendyk poprowadzi spotkanie, podczas którego debacie poddana zostanie kwestia zmian społecznych, gospodarczych, politycznych i technologicznych spowodowanych globalną pandemią (17 IX, godz. 17.00). Uczestnicy kolejnej debaty, moderowanej przez prof. Dariusza Stolę, będą próbowali scharakteryzować przemiany w spojrzeniu historyków na historię Polski Ludowej w ostatnich trzech dekadach III RP (18 IX, godz 17.00). Historia z rysem współczesności powróci w debacie prowadzonej przez prof. Pawła Rodaka. Motywem przewodnim będzie próba dostrzeżenia nowoczesności średniowiecza wobec ciągnących się po dziś dzień opinii o mrokach tej epoki (23 IX, godz. 18.00). Różne oblicza nowoczesności pojawią się również podczas debaty na temat ważny i trudny: jaka powinna być nowoczesna edukacja. Poprowadzi ją dr hab. Małgorzata Witkowska-Zimny (24 IX, godz. 17.00). Festiwal zamknie i podsumuje moderowana przez prof. Krzysztofa Meissnera debata o wszechkryzysie. Czy w obliczu kumulujących się kryzysów, m.in. klimatycznego, bioróżnorodności, społecznych, można już mówić o wszechkryzysie (25 IX, godz. 17.00). Zdarzają się również sytuacje, w których nauka dochodzi do granic wyznaczanych przez przedmiot badań, metody badawcze oraz aparaturę, o czym opowie prof. Andrzej Kajetan Wróblewski (21 IX godz. 18.00), ubiegłoroczny laureat nagrody Złota Róża od lat przyznawanej najlepszej książce popularyzującej naukę, Na stronie internetowej Festiwalu znajdują się tytuły książek nominowanych przez Jury w tegorocznej edycji Złotej Róży, nazwisko laureatki lub laureata poznamy na uroczystej gali w dniu 25 IX.

Przypominamy, że wstęp na imprezy jest bezpłatny i otwarty dla wszystkich zainteresowanych. Na niektóre spotkania – odpowiednio oznaczone w programie – obowiązują zapisy. Szczegółowy program festiwalu znajduje się na stronie: festiwalnauki.edu.pl.

Festiwal Nauki w Warszawie jest obecny (i to przez cały rok!) w mediach społecznościowych:

Facebook: FestiwalNaukiwWarszawie

Twitter: @FNWarszawa

Kanał na YouTube: FnwWarszawie (tu można obejrzeć debaty z poprzednich festiwali).