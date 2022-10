6. edycja Festiwalu MUZYKA POKOJU – MUZYKA WIARY, już 20-25 października

Wybitni artyści jazzu, muzyki klasycznej i współczesnej zagrają podczas szóstej edycji Festiwalu MUZYKA POKOJU – MUZYKA WIARY organizowanego przez Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie.

Pięć specjalnie przygotowanych koncertów oraz pokaz filmowy składają się na program tegorocznego wydarzenia. Festiwal w nowej odsłonie odbędzie się w dniach 20-25 października 2022. Trwa sprzedaż biletów na koncerty.

Celem festiwalu jest promowanie muzyki zdolnej do wyrażenia wiary w pokój oraz budowanie kultury, w której porozumienie istnieje ponad podziałami ideologicznymi, wyznaniowymi czy politycznymi.

W programie:

20 października: „OBADIAH” – Pokrzywiński & Ensemble Labirhythm, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

23 października: „BEZCZAS” – Hashtag Ensemble – oraz „KWARTETY TANSMANA” – Atom String Quartet, Studio Koncertowe Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego

24 października: „MODLITWY WIRUJĄCE” – Zemler / Majidi / Chamoun / Tyciński / Domagalski, Studio S2 Polskiego Radia

25 października: „PTAKI SMUTKU, PTAKI CHWAŁY” – DZICZKA / SzaZa, Ursynowskie Centrum Kultury „Alternatywy”

Od tego roku Festiwal MUZYKA POKOJU – MUZYKA WIARY odbywa się pod zmienioną nazwą (wcześniej: Muzyka Wiary – Muzyka Pokoju), akcentującą pokój, który – chociażby z racji wojny w Ukrainie – wybrzmiewa dziś jeszcze mocniej jako jedna z fundamentalnych potrzeb człowieka. Oddając głos artystom, kompozytorom oraz wykonawcom, twórcy festiwalu chcą wyrazić swoją solidarność z ofiarami konfliktów zbrojnych oraz zastanowić się, czy kultura ma siłę, żeby zapobiegać wojnom i godzić zwaśnione narody.

Miron Zajfert, dyrektor artystyczny Festiwalu MUZYKA POKOJU – MUZYKA WIARY:

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na Festiwal, który od swoich narodzin, sześć lat temu, jest ciągłym poszukiwaniem kodów kulturowych tworzących odwieczne komunikaty wysyłane przez człowieka do Istoty Najwyższej – „chcemy Cię nazwać, chcemy abyś nas usłyszał i wysłuchał”. Zapraszamy na Festiwal, który jest próbą wpisania tych właśnie komunikatów w dopełniający je muzyczny przekaz. Jest próbą opowiedzenia ich językiem brzmień i dźwięków tworzących nieoczywisty świat muzyki naszych czasów. Inspiracją do powstania Festiwalu była pamięć o Światowym Dniu Modlitwy o Pokój, którą jesienią 1986 roku zorganizował w Asyżu Jan Paweł II, a w ideę festiwalową wpisane zostało uniwersalne motto – pomimo różności i pozornych inności próbujmy ze sobą rozmawiać, słowami, gestami… muzyką. Żyjmy w pokoju. Od tego roku nasz Festiwal zmienia nazwę na: MUZYKA POKOJU – MUZYKA WIARY. Rzeczywistość brutalnie pokazała nam, jak kruchą i deptaną wartością jest pokój. Przesuwając akcent, pragniemy jeszcze bardziej otworzyć Festiwal na elementarną potrzebę człowieka – potrzebę życia w pokoju.

Michał Senk, dyrektor Centrum Myśli Jana Pawła II:

W tych szczególnych czasach, agresji Rosji w Ukrainie, jeszcze mocniej towarzyszy nam przekonanie, że idea pokoju zaczyna się tam, gdzie prowadzony jest dialog między ludźmi, tradycjami. Z pomocą w podjęciu tego wyzwania przychodzi wiara, często skomplikowana i nieoczywista. Odnieśli się do niej muzycy, szukając inspiracji wśród takich postaci, jak Obadiah Neofita – średniowieczny mnich, który przeszedł na judaizm, czy Dżalaluddin Rumi – jeden z ojców sufizmu islamskiego.

„OBADIAH” – Pokrzywiński & Ensemble Labirhythm – 20.10 godz. 19:00, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

Po tajemnicze, średniowieczne kompozycje sięga wybitny wiolonczelista i kompozytor Tomasz Pokrzywiński, twórca i lider międzynarodowej formacji Ensemble Labirhythm. Autorem kompozycji jest Obiadach Neofita, jedenastowieczny mnich, który po przejściu na judaizm zaczął tworzyć muzykę do starotestamentowych hebrajskich tekstów.

Pokrzywiński wraz z towarzyszącymi mu: Alonem Sarielem na lutni, Wojciechem Lubertowiczem na duduku i bębnach obręczowych, Mirosławem Feldgeblem na klawesynie i harfie oraz Dorotą Szczepańską (sopran), podejmują specjalnie dla Festiwalu wyzwanie rekonstrukcji średniowiecznego dzieła i umieszczenia go we współczesnym, najbliższym im, muzycznym świecie.

„BEZCZAS” – Hashtag Ensemble, oraz „KWARTETY TANSMANA” – Atom String Quartet – 23.10 godz. 19:00, Studio Koncertowe Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego

Do czułego, pełnego subiektywnych emocji szybowania nad tym, co zanurzone w czasie, a tym, co poza czasem, zaprasza formacja Hashtag Ensemble, przygotowując projekt „Bezczas”. Usłyszymy w nim utwory trojga kompozytorów – gigantów muzyki współczesnej: „Cendres” Kaiji Saariaho, „Vox Balaenae” George’a Crumba i „Why Patterns?” Mortona Feldmana.

Utwory te są niezwykłym obrazem zmagań twórców z Czasem jako kategorią mistyczną i muzyczną.

W projekcie „KWARTETY TANSMANA” Atom String Quartet zawarł dwa kwartety smyczkowe, oznaczone numerami 3 i 5. Pierwszy powstał w roku 1925, drugi w roku 1940. O ile „Kwartet smyczkowy nr 3” pełen jest odwołań do polskiej muzyki ludowej i tradycji żydowskiej, to w „Kwartecie smyczkowym nr 5” pojawiają się także rozwibrowane muzyczne emocje będące sygnałem zbliżającej się Zagłady. Opowiedzenie obu kwartetów nowatorskim muzycznie językiem, jakim posługuje się ASQ, będzie bez wątpienia wydarzeniem na trwałe wpisującym się do kanonu naszej kultury.

„MODLITWY WIRUJĄCE” – Zemler / Majidi / Chamoun / Tyciński / Domagalski – 24.10 godz. 19:00, Studio S2 Polskiego Radia

Specjalnie dla Festiwalu wybitny perkusista i kompozytor Hubert Zemler podejmuje próbę przeniesienia archaicznej, pełnej mistycyzmu i elementarnych emocji, transowej muzyki wirujących derwiszów do świata nieoczywistych brzmień dźwięków naszej doby. W tworzeniu projektu Zelmerowi towarzyszą: kurdyjski śpiewak Marouf Majidi, syryjski perkusjonalista i śpiewak Adeb Chamoun oraz partnerzy z formacji Magneto – Bartek Tyciński i Piotr Domagalski.

„PTAKI SMUTKU, PTAKI CHWAŁY” – DZICZKA / SzaZa – 25.10 godz. 20:00, Ursynowskie Centrum Kultury „Alternatywy”

Podstawę wyjątkowej muzycznej opowieści „Ptaki smutku, ptaki chwały” tworzą tradycyjne ludowe pieśni ukraińskie z XVIII i XIX wieku, wybrane nie bez związku z otaczającą nas sytuacją polityczną. To pieśni o tematyce wojennej oraz pieśni żałobne, pełne smutku i mistycznej wręcz magii. Usłyszymy je w interpretacjach ukraińsko-polskiej kobiecej formacji śpiewaczej Dziczka.

Tradycyjne pieśni ludowe zostaną wpisane w niezwykłą muzyczną przestrzeń wykreowaną przez duet SzaZa, który tworzy dwóch nietuzinkowych instrumentalistów-improwizatorów, klarnecista Paweł Szamburski i altowiolista Patryk Zakrocki. Wyczarowany przez nich świat muzyki XXI wieku doskonale splata się i uzupełnia z pełnymi wyjątkowej urody i korzennej prawdy ludowymi pieśniami śpiewanymi przez Dziczkę.

Wydarzeniem towarzyszącym festiwalu będzie pokaz filmu „MATKA APOSTOŁÓW” w reżyserii Zaza Buadze z 2020 roku. Film zostanie zaprezentowany 22.10 o godz. 16:45 w Kinotece w ramach współpracy z Ukraina! FF. Bezpłatne wejściówki do odbioru w kasie kina.

Pełen program festiwalu i bilety na koncerty dostępne na stronie: muzykapokoju.pl.

Partnerami Festiwalu MUZYKA POKOJU – MUZYKA WIARY są: Muzeum Historii Żydów Polskich Polin, Ursynowskie Centrum Kultury „Alternatywy”, Ukraina! FF, „Ruch Muzyczny”, Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, eWejściówki.pl, biletyna.pl, GoingApp.

Darczyńcy: Fundacja ORLEN, Fundacja Lotto, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, Firma Jarczyński.

Dofinansowano ze środków Fundacji ORLEN.

Patroni medialni: Polskie Radio Program Drugi, TVP Kultura, Polityka, Wyborcza.pl, Jazzarium, Prestoportal.pl

Centrum Myśli Jana Pawła II to warszawska instytucja kultury, której zadaniem jest stawianie pytań o kondycję etyczną człowieka w odniesieniu do uniwersalnych wartości: dobra, prawdy i piękna, a także wolności, solidarności i dialogu. Centrum działa w obszarze kultury, nauki, edukacji oraz budowania zaangażowanego i odpowiedzialnego społeczeństwa. W działaniach programowych Centrum Myśli Jana Pawła II korzysta z intelektualnego, duchowego i kulturowego dziedzictwa Karola Wojtyły – Jana Pawła II, wskazując na jego uniwersalny wymiar.

Kontakt dla mediów:

Paweł Bysko

tel. 515 069 497

pbysko@centrumjp2.pl