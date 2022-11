Podkasty pełne historii

Zapraszamy na polityka.pl/podkasty do wysłuchania dwóch rozmów w ramach cyklu POLITYKA o historii. Okazją do podjęcia pierwszego tematu jest nowy „Pomocnik Historyczny POLITYKI”: „Szwedzi na polskim tronie”. Wazowie to trzecia dynastia z kolei panująca w Polsce, która składała się zaledwie z trzech władców: ojca Zygmunta III oraz jego dwóch synów – Władysława IV i Jana Kazimierza. Jednak ta pochodząca ze Szwecji linia nie kojarzy się nam tak dobrze, jak Piastowie czy Jagiellonowie, bo to za rządów Wazów doszło do potopu i znacznego osłabienia Rzeczpospolitej. Skąd wzięli się Wazowie, dlaczego Szwedzi uważają ich za wybitnych władców i czy rzeczywiście nie mieli żadnych zasług jako polscy władcy? O tym wszystkim opowiada Agnieszce Krzemińskiej znawca epoki prof. Michał Kopczyński.

Druga rozmowa ujawnia białe plamy w opowieści o drugiej wojnie światowej. W czasie wojny i tuż po niej rodziły się dzieci niechciane, otoczone tabu. Były wynikiem gwałtów dokonywanych przez żołnierzy, seksu wymuszonego na robotnicach wywiezionych do Niemiec, wstydliwych związków z okupantem. Jakub Gałęziowski, autor książki „Niedopowiedziane biografie. Polskie dzieci urodzone z powodu wojny” (Wydawnictwo Krytyki Politycznej), dotarł do nich i ich potomków. Przejmująco opowiada o ich losach w rozmowie z Marcinem Zarembą.

Rozmowy POLITYKI (nie tylko o tematyce historycznej) można znaleźć na polityka.pl/podkasty, a także na Spotify.com, Apple Podcasts i Google Podcasts.

Zachęcamy do słuchania!