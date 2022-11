Jeśli nauka, to na Śląsku

Jak węgiel zmienił ludzkość i jakie dziś stawia przed nią wyzwania? Czy możliwe jest przeniesienie ludzkiego mózgu do pamięci komputera? Jak wykorzystać drony w rozwoju miast? Czy można widzieć za pomocą słuchu? Jakie tajemnice skrywa przed nami Słońce? Co biolog dostrzega w wodzie? Dlaczego zmiany klimatyczne najbardziej odczuwają morskie ekosystemy Arktyki? Co w literaturze popularnonaukowej piszczy?

Odpowiedzi na te i kilkaset innych pytań przygotowują właśnie uczelnie i popularyzatorzy nauki. Będą je przedstawiać 3 grudnia w Planetarium Śląskim, podczas gali otwarcia 6. Śląskiego Festiwalu Nauki KATOWICE oraz 4 i 5 grudnia w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. I to w różnych formach. Zaplanowano bowiem m.in. wykłady i prezentacje, spotkania autorskie i pokazy filmowe. Goście – najmłodsi oraz ci nieco starsi – będą mogli też na chwilę sami stać się badaczami, jeśli tylko zapiszą się na jeden ze 126 warsztatów.

ŚFN organizują śląskie uczelnie, których liderem jest Uniwersytet Śląski, we współpracy z miastem Katowice. Tegoroczna edycja jest wyjątkowa: to jeden z najważniejszych etapów przygotowań do pełnienia funkcji Europejskiego Miasta Nauki w 2024 r. Ten prestiżowy tytuł przyznało Katowicom Stowarzyszenie EuroScience – europejska organizacja wspierająca naukę i technologię.