Blaski i cienie Odrodzonej

20 grudnia ukaże się nowe wydanie Pomocnika Historycznego POLITYKI: Dwie dekady II RP.

Setna rocznica zamachu na Gabriela Narutowicza jest okazją do dokonania bilansu dokonań II Rzeczpospolitej.

Zabójstwo Prezydenta położyło się długim cieniem na dziejach państwa, które dopiero co odzyskało niepodległość i zyskało chwałę, skutecznie broniąc swej suwerenności przed bolszewicką inwazją. Zjednoczone w dniach wojennych zmagań społeczeństwo szybko pokazało brzydszą twarz zwaśnionego politycznie narodu, skłóconego do granic zamachu na głowę państwa.

Jakie to państwo, któremu historia podarowała zaledwie dwadzieścia lat, naprawdę było? Co można mu zapisać po stronie „ma”, a co po stronie „winien”? Na to pytanie odpowiedzą wybitni historycy i dziennikarze POLITYKI.

Pomocnik Historyczny POLITYKI „Dwie dekady II RP” ukaże się w dobrych punktach sprzedaży prasy. Wydanie specjalne liczyć będzie 148 stron, cena: 29,99 zł. Można je będzie kupić także na sklep.polityka.pl.