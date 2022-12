Kulisy II RP

Setna rocznica zamachu na Gabriela Narutowicza jest okazją do dokonania bilansu dokonań II Rzeczpospolitej. Jakie było to państwo, któremu historia podarowała zaledwie dwadzieścia lat? Co można mu zapisać po stronie „ma”, a co po stronie „winien”? Mamy dziś skłonność do jego idealizowania, w końcu to wtedy doszło do udanego połączenia trzech rozdartych połówek państwa po 123 latach rozbiorów, rozwoju gospodarki, kultury i nauki, rozpoczęto walkę z analfabetyzmem i brakiem higieny.

To prawda, ale niestety te niesamowite 20 lat miało też ciemne strony, o których chętnie zapominamy, a nie powinniśmy. Były to przede wszystkim olbrzymie nierówności społeczne i skrajna bieda większości obywateli oraz prawicowo-narodowe nastroje, które doprowadziły do zabójstwa prezydenta i dały przyzwolenie na antysemityzm oraz getto ławkowe.

