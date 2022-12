Dla miłośników kultury i historii

Już 17 stycznia poznamy laureatów trzydziestej edycji Paszportów POLITYKI – jednej z najważniejszych polskich nagród kulturalnych, promującej i honorującej młodych twórców. Z tej okazji do sprzedaży trafiło wyjątkowe wydanie Niezbędnika Inteligenta: „Dzieje kultury w wolnej Polsce”. To bogato ilustrowana opowieść o historii polskiej kultury po transformacji: o tym, jak się zmieniała, w jakich kierunkach zaczęła podążać; o artystach, ich sztuce i samej nagrodzie. To pasjonująca podróż po ostatnich trzech dekadach rodzimej kultury i jej ikonach – bo laureaci Paszportów POLITYKI z debiutantów stali się ikonami polskiej kultury.

Z kolei pasjonatom historii polecamy nasz najnowszy Pomocnik Historyczny „Dwie dekady II RP”, który również trafił do kiosków. Niedawna, setna rocznica zamachu na Gabriela Narutowicza stała się doskonałą okazją do dokonania bilansu dokonań II Rzeczpospolitej.

Jakie było to państwo, któremu historia podarowała zaledwie dwadzieścia lat? Co można mu zapisać po stronie „ma”, a co po stronie „winien”? Mamy dziś skłonność do jego idealizowania, w końcu to wtedy doszło do udanego połączenia trzech rozdartych połówek państwa po 123 latach rozbiorów, rozwoju gospodarki, kultury i nauki, rozpoczęto walkę z analfabetyzmem i brakiem higieny.

To prawda, ale niestety te niesamowite 20 lat miało też ciemne strony, o których chętnie zapominamy, a nie powinniśmy. Były to przede wszystkim olbrzymie nierówności społeczne i niski poziom życia większości obywateli oraz prawicowo-narodowe nastroje, które doprowadziły do zabójstwa prezydenta i dały przyzwolenie na antysemityzm oraz getto ławkowe.

