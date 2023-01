Uwaga, Czytelnicy!

Rośnie cena drukowanej POLITYKI. W prenumeracie papierowej taniej. Wersja cyfrowa najtańsza, a zarazem najbogatsza.

Od bieżącego numeru (3) cena POLITYKI będzie wynosić 11,90 zł. Do tej podwyżki zmuszają nas stale rosnące koszty wydawnicze, w tym zwłaszcza – szybujące już od ponad roku ceny papieru wykorzystywanego do produkcji tygodnika, koszty usługi druku oraz wyższe opłaty za dystrybucję. Nasze kostki domina zostały – podobnie jak u wielu innych producentów i dostawców w różnych segmentach rynku – poprzewracane przez wojnę Putina z Ukrainą. Jej pokłosiem są najwyższe od dziesięcioleci ceny papieru, energii elektrycznej, ale także farb i lakierów wykorzystywanych przy druku tytułów prasowych (nie wspominając już o cenach paliw i kosztach transportu). Do tego wszystkiego dochodzi najwyższy od 30 lat ogólny poziom inflacji napędzający wszystkie ceny, marże i wynagrodzenia.

Cenę POLITYKI zmieniamy najmniej, jak to możliwe. Liczymy na Państwa zrozumienie. Od zawsze uważamy, że POLITYKA musi zagwarantować sobie samowystarczalność ekonomiczną. Bez tego, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, nie obronimy redakcyjnej niezależności, ani dziennikarskiej wiarygodności.

Dla wszystkich, którzy są przyzwyczajeni do lektury pisma na papierze, jeszcze do końca pierwszego kwartału 2023 r. pozostawiamy ceny prenumeraty wydania drukowanego na dotychczasowym poziomie. Jeden numer POLITYKI w rocznej prenumeracie redakcyjnej to wydatek rzędu 9,20 zł, czyli o 2,70 zł taniej od egzemplarza w kiosku.

Najtaniej można czytać POLITYKĘ w wersji cyfrowej (www. polityka.pl/cyfrowa). Gorąco namawiamy do korzystania z POLITYKI na smartfonie, tablecie, komputerze stacjonarnym czy laptopie. Ta forma lektury tygodnika cieszy się wśród Państwa coraz większą popularnością. Mamy już 30 tys. prenumeratorów cyfrowych (głównie indywidualnych czytelników, ale też firm, instytucji, szkół, uczelni i bibliotek). Wszyscy oni korzystają nie tylko z przystępniejszych cen zakupu, ale i bogactwa treści wydawanych przez nas tytułów.

W ramach cyklicznej miesięcznej subskrypcji jeden numer POLITYKI kosztuje: ok. 5,80 zł w pakiecie Standard; 8,10 zł w pakiecie Premium lub 10,40 zł w pakiecie Uniwersum. Nawet najdroższy pakiet Uniwersum (44,99 zł miesięcznie) jest w skali roku tańszy niż zakup wszystkich numerów POLITYKI w wersji drukowanej.

Poza POLITYKĄ pakiet Uniwersum umożliwia lekturę wszystkich wydań specjalnych (w tym „Pomocnika Historycznego”, „Niezbędnika Inteligenta” oraz „Salonu”) i daje dostęp do naszych miesięczników popularnonaukowych („Wiedza i Życie”, „Świat Nauki”). Przy tym pozwala na udostępnienie POLITYKI w pakiecie Standard oraz czasopism naukowych dwojgu bliskim. (Więcej szczegółów znajdą Państwo na stronie: www.polityka.pl/cyfrowa).

Zostańcie Państwo z nami – czy to w wersji papierowej, czy cyfrowej – a my, tak jak do tej pory, będziemy robić wszystko, żeby lektura POLITYKI była zawsze warta swojej ceny. To wciąż taniej niż jedna filiżanka kawy w warszawskiej kawiarni. Możemy Państwu obiecać, że nasze łamy nadal będą pełne interesujących, pobudzających do refleksji i dyskusji tekstów, powstających za sprawą jednego z najlepszych zespołów dziennikarskich w Polsce.