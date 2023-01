Niepożądany wskaźnik

W artykule „Problem numer jeden” (POLITYKA 1) użyłam nieuprawnionego uproszczenia, przywołując wskaźnik Pearla – jeden ze sposobów badania skuteczności metod antykoncepcji. Wyznaczanie owego wskaźnika nie polega na prostym rachunku: liczba zbliżeń – liczba niepożądanych ciąż, jak można by wywnioskować z tekstu, lecz jest bardziej skomplikowane. Chodzi tu o określenie, ile spośród badanych 100 par, regularnie współżyjących przez rok i stosujących wyłącznie daną metodę antykoncepcji, może mimo to spodziewać się dziecka. To też do pewnego stopnia uproszczenie, ale faktem pozostaje, że tzw. stosunek przerywany jest najmniej skuteczną metodą zapobiegania niepożądanej ciąży.

EWA WILK