Paszporty POLITYKI. Minister Gliński – nieobecny nieusprawiedliwiony

Ministerstwo Kultury

i Dziedzictwa Narodowego

Szanowny Panie Redaktorze,

Z pewnym zdziwieniem odnotowuję, że w relacjach medialnych z gali Paszportów POLITYKI znalazły się wypowiedzi Pana Redaktora [Jerzego Baczyńskiego – red.] odnoszące się do nieobecności na gali ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Cytuję za m.in. Onet. pl: „Paszporty widziały 12 ministrów kultury. Ostatniego nie widziały od 8 lat”.

Zdumienie moje jest tym większe, że – przynajmniej mnie tak wychowano – aby ktoś mógł wziąć udział w wydarzeniu, które co do zasady nie jest wydarzeniem otwartym, powinien wcześniej otrzymać zaproszenie do udziału w nim. Tak zazwyczaj bywa na galach i tego typu podobnych wydarzeniach. Niestety, z przykrością muszę stwierdzić, że zaproszenie na galę wręczenia Paszportów POLITYKI do ministra kultury nie dotarło. Co pozwala sądzić, że go też i nie wysłano. Trudno zatem oczekiwać, aby minister uczestniczył w wydarzeniu, na które nie został zaproszony.

Chyba że, choć tego nie zakładam, użyte przez Pana sformułowanie było swego rodzaju zabiegiem retorycznym użytym w celu podkreślenia, że takie zaproszenie w ogóle nie zostało wystosowane…

Cóż, o gustach się nie dyskutuje, ale o dobrych obyczajach i standardach możemy rozmawiać. A czytelnicy tygodnika POLITYKA, ale też czytelnicy innych mediów, które tę Pana niefortunną wypowiedź zacytowały, chyba zasługują na powiedzenie wprost (excusez le mot), dlaczego ministra na tym wydarzeniu być nie mogło.

ANNA PAWŁOWSKA-POJAWA

DYREKTOR CENTRUM INFORMACYJNEGO

MINISTERSTWA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Od redakcji: Owszem, również uważamy, że nasi Czytelnicy, ale także polscy artyści zasługują na odpowiedź, dlaczego minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński już ósmy raz z rzędu zignorował rozdanie ważnej nagrody kulturalnej honorującej młodych polskich twórców. I to w symboliczną 30. rocznicę powstania Paszportów POLITYKI. Ale to pytanie do pana ministra oraz jego podwładnych. Odpowiadając na list Pani Dyrektor, uprzejmie informujemy, że 20 grudnia 2022 r. osobiście doręczyliśmy do ministerstwa zaproszenie na zaplanowaną na 17 stycznia 2023 r. galę – potwierdzenie odebrania go (z ministerialną pieczątką) publikujemy poniżej. Dyskusję o standardach warto więc zacząć we własnym gronie.