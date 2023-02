Złoto dla Bondarowicza

Miło nam poinformować, że nasz rysownik Marcin Bondarowicz otrzymał nagrodę Gold Prize na festiwalu rysunkowym w Chinach, organizowanym przez FreeCartoonWeb, jeden z największych międzynarodowych portali internetowych poświęconych rysunkowi. Na konkurs ogłoszony w 2019 r. wpłynęło tysiące prac artystów z całego świata, jednak z powodu pandemii rozstrzygnięto go dopiero w lutym tego roku. W tegorocznej edycji w kategorii rysunek pojawiły się dwa tematy główne: sztuczna inteligencja oraz era 5G. I właśnie w tej kategorii nagrodzono rysunek Bondarowicza.

To kolejny sukces rysownika. Jest laureatem kilkuset nagród oraz wyróżnień w krajowych i międzynarodowych konkursach na rysunek satyryczny oraz prasowy. W ub.r. otrzymał „Nagrodę za doskonałość” w międzynarodowym konkursie na rysunek prasowy organizowanym w Kanadzie: 22nd World Press Freedom International Editorial Cartoon Competition/Canada oraz w Rumunii: 10th International Salon of Press Cartoons and Satirical Visual Arts 2022/Romania – Award of Excellence. A także nagrodę European Newspaper Award za najlepszą okładkę gazety codziennej 2022 r.

SERDECZNIE GRATULUJEMY!