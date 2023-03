A z T, G z C

Szkoda, że w okolicznościowym artykule Jacka Kubiaka napisanym z okazji 70. rocznicy opublikowania pracy o strukturze DNA jest błąd dotyczący łączenia się w pary zasad azotowych. Na s. 88 w numerze 9. POLITYKI w tekście „Życie od nowa” dwukrotnie napisano, że A łączy się z C, a G z T, chociaż w kolorowym schemacie na tej samej stronie widoczne jest prawidłowe sparowanie: A z T, a G z C. Ta „mutacja” może skutkować jej powtarzaniem przez bezkrytycznego czytelnika (np. studenta). Mimo tego dziękuję panu Jackowi Kubiakowi za ciekawy artykuł. Z pocieszeniem, że to błędy są napędem ewolucji…

ANDRZEJ GURANOWSKI, EMERYTOWANY PROFESOR BIOCHEMII