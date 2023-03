Sprostowanie

Po publikacji Zbigniewa Borka „Doczesne biznesy” (POLITYKA 5) otrzymaliśmy dwa sprostowania:

1. Nigdy nie pełniłem funkcji wiceprezesa w „spółce do budowy kompleksu turystycznego”. 2. Nigdy nie nabyłem żadnego mieszkania wybudowanego przez „dewelopera” ze „spółki do budowy kompleksu turystycznego”. 3. Nieścisłe są informacje dotyczące wartości kupionego przeze mnie mieszkania i adnotacji w hipotece w księdze wieczystej. Cena mieszkania w chwili zawarcia umowy deweloperskiej była o 30 proc. niższa od wskazanej w artykule i w ponad 80 proc. została pokryta przeze mnie kredytem mieszkaniowym, co potwierdza ujawniona w księdze wieczystej wzmianka.

PIOTR HARTKIEWICZ

***

1. Nieprawdą jest, jakoby ks. Piotr Hartkiewicz był kiedykolwiek wiceprezesem „spółki do budowy kompleksu turystycznego”. Piotr Hartkiewicz nigdy nie był wiceprezesem Spółki. 2. Nieprawdą jest, jakoby Spółka miała wybudować w Rybakach hotel z salami konferencyjnymi na 1,3 tys. osób oraz boiskami nad Jeziorem Łańskim. Projekt hotelu nie przewiduje budowy sal konferencyjnych o takiej pojemności ani boisk zlokalizowanych nad jeziorem. 3. Nieprawdą jest, jakoby Spółka miała wybudować nad Jeziorem Łańskim 34 domy z setką apartamentów na wynajem. Spółka planuje budowę nad Jeziorem Łańskim nie więcej niż 28 jednorodzinnych domów letniskowych.

PROJEKT RYBAKI-ŁAŃSK SP. Z O.O.

Odpowiedź autora za tydzień.